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Завершили сбор боевой ничьей. Динамо - Буде/Глимт 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Завершили сбор боевой ничьей. Динамо - Буде/Глимт 1:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо завершило свой испанский сбор спаррингом с норвежским Будё/Глимт.

Игра вышла не самой яркой, но по голу команды все-таки забили, причем после стандартов.

Неприятным моментом стала травма Руслана Нещерета, который по предварительно информации, получил перелом носа.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо (Киев, Украина) - Будё/Глимт (Будё, Норвегия) 1:1

Голы: Витиньо 20 - Бонифацио 38

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В статье: Динамо (Киев) Будё-Глимт
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