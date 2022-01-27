Завершили сбор боевой ничьей. Динамо - Буде/Глимт 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо завершило свой испанский сбор спаррингом с норвежским Будё/Глимт.

Игра вышла не самой яркой, но по голу команды все-таки забили, причем после стандартов.

Неприятным моментом стала травма Руслана Нещерета, который по предварительно информации, получил перелом носа.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо (Киев, Украина) - Будё/Глимт (Будё, Норвегия) 1:1

Голы: Витиньо 20 - Бонифацио 38