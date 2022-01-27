Завершили сбор боевой ничьей. Динамо - Буде/Глимт 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо завершило свой испанский сбор спаррингом с норвежским Будё/Глимт.
Игра вышла не самой яркой, но по голу команды все-таки забили, причем после стандартов.
Неприятным моментом стала травма Руслана Нещерета, который по предварительно информации, получил перелом носа.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Витиньо 20 - Бонифацио 38
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