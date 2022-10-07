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На голы не наиграли. Колос - Ингулец 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

На голы не наиграли. Колос - Ингулец 0:0. Видеообзор матча

upl.ua

Новина українською

Во втором матче пятницы в рамках 6-го тура УПЛ отношения выясняли Колос и Ингулец.

Голов команды не забили, но посмотреть обзор, как проходил матч, все-таки стоит.

Колос - Ингулец 0:0

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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