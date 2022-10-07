На голы не наиграли. Колос - Ингулец 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор матча
upl.ua
Во втором матче пятницы в рамках 6-го тура УПЛ отношения выясняли Колос и Ингулец.
Голов команды не забили, но посмотреть обзор, как проходил матч, все-таки стоит.
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