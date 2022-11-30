 Ушли на перерыв на позитиве. Динамо - Металлист 3:0. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Ушли на перерыв на позитиве. Динамо - Металлист 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Ушли на перерыв на позитиве. Динамо - Металлист 3:0. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

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Осенняя часть УПЛ катится к завершению. Команды доигрывают перенесенные матчи.

Так, в среду, 30 ноября, "Динамо" сыграло перенесенный поединок 8-го тура с "Металлистом".

Киевляне явно провели работу над ошибками, подтянули реализацию после стандартов и разнесли соперника со счетом 3:0.

О том, как это было, смотрите в нашев видеообзоре.

"Динамо" - "Металлист" 3:0

Голы: Виталий Буяльский 20, Владислав Ванат 29, Виктор Цыганков 77

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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