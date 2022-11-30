Ушли на перерыв на позитиве. Динамо - Металлист 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Осенняя часть УПЛ катится к завершению. Команды доигрывают перенесенные матчи.
Так, в среду, 30 ноября, "Динамо" сыграло перенесенный поединок 8-го тура с "Металлистом".
Киевляне явно провели работу над ошибками, подтянули реализацию после стандартов и разнесли соперника со счетом 3:0.
О том, как это было, смотрите в нашев видеообзоре.
Голы: Виталий Буяльский 20, Владислав Ванат 29, Виктор Цыганков 77
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