 Три перерыва, четыре гола. Заря - Колос 2:2. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Три перерыва, четыре гола. Заря - Колос 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

Три перерыва, четыре гола. Заря - Колос 2:2. Видео голов и обзор матча

koloskovalivka.com

Новина українською

В первый день зимы, 1 декабря, Заря и Колос играли перенесенный матч 7-го тура УПЛ.

Поединок дважды прерывался – раз из-за воздушной тревоги, и еще раз – из-за того, что на стадионе Динамо Лобановского пропал свет.

Но все-таки команды его доиграли. И доиграли довольно интересно: 4 гола на двоих и боевая ничья. О том, как это было, смотрите в нашем видеоотчете.

Заря - Колос 2:2

Голы: Сергей Булеца 19 (пен.), Игорь Кирюханцев 63 - Сергей Болбат 10, Сергей Чоботенко 52

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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