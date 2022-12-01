Три перерыва, четыре гола. Заря - Колос 2:2. Видео голов и обзор матча

В первый день зимы, 1 декабря, Заря и Колос играли перенесенный матч 7-го тура УПЛ.

Поединок дважды прерывался – раз из-за воздушной тревоги, и еще раз – из-за того, что на стадионе Динамо Лобановского пропал свет.

Но все-таки команды его доиграли. И доиграли довольно интересно: 4 гола на двоих и боевая ничья. О том, как это было, смотрите в нашем видеоотчете.

Заря - Колос 2:2

Голы: Сергей Булеца 19 (пен.), Игорь Кирюханцев 63 - Сергей Болбат 10, Сергей Чоботенко 52