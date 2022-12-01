Три перерыва, четыре гола. Заря - Колос 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
koloskovalivka.com
В первый день зимы, 1 декабря, Заря и Колос играли перенесенный матч 7-го тура УПЛ.
Поединок дважды прерывался – раз из-за воздушной тревоги, и еще раз – из-за того, что на стадионе Динамо Лобановского пропал свет.
Но все-таки команды его доиграли. И доиграли довольно интересно: 4 гола на двоих и боевая ничья. О том, как это было, смотрите в нашем видеоотчете.
Голы: Сергей Булеца 19 (пен.), Игорь Кирюханцев 63 - Сергей Болбат 10, Сергей Чоботенко 52
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Болбой Кривбасса: Кучер обругал меня, кто-то из персонала угрожал расправой
- Заря - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию перенесенного матча УПЛ
- На матче НБА болельщик выиграл джекпот, попав в кольцо с центра поля - ВИДЕО
- Ушли на перерыв на позитиве. Динамо - Металлист 3:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн