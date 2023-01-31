  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Ложка меда. Видео идеального гола Вивчаренко в ворота Аустрии Лустенау
В тренде

Ложка меда. Видео идеального гола Вивчаренко в ворота Аустрии Лустенау

Видео
(1 голосов)

Вышло очень красиво

Ложка меда. Видео идеального гола Вивчаренко в ворота Аустрии Лустенау

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" сыграла свой третий матч на зимних сборах-2023 в Турции.

31 января соперником киевлян был австрийский клуб "Аустрия" из Лустенау.

Матч закончился вничью 2:2, а полный видеообзор поединка есть у нас на сайте.

Но отдельно стоит отметить гол Констатнтина Вивчаренко, котоырй сравнял счет в матче – внешней стороной, подрезал и идеально точно перекинул вратаря.

Вышло очень эффектно.

По теме
yellow-arrow
Есть первая ничья на сборах. Динамо – Аустрия Лустенау 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер - Лудогорец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Александрия - Шкупи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко Аустрия (Лустенау)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде