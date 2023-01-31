Ложка меда. Видео идеального гола Вивчаренко в ворота Аустрии Лустенау

Киевское "Динамо" сыграла свой третий матч на зимних сборах-2023 в Турции.

31 января соперником киевлян был австрийский клуб "Аустрия" из Лустенау.

Матч закончился вничью 2:2, а полный видеообзор поединка есть у нас на сайте .

Но отдельно стоит отметить гол Констатнтина Вивчаренко, котоырй сравнял счет в матче – внешней стороной, подрезал и идеально точно перекинул вратаря.

Вышло очень эффектно.