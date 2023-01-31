Ложка меда. Видео идеального гола Вивчаренко в ворота Аустрии Лустенау
Вышло очень красиво
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" сыграла свой третий матч на зимних сборах-2023 в Турции.
31 января соперником киевлян был австрийский клуб "Аустрия" из Лустенау.
Матч закончился вничью 2:2, а полный видеообзор поединка
Но отдельно стоит отметить гол Констатнтина Вивчаренко, котоырй сравнял счет в матче – внешней стороной, подрезал и идеально точно перекинул вратаря.
Вышло очень эффектно.
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