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Моряки на высокой волне. Черноморец - Колос 3:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Моряки на высокой волне. Черноморец - Колос 3:0. Видео голов и обзор матча

koloskovalivka.com

Новина українською

В рамках 24-го тура УПЛ "Черноморец" в Одессе принимал "Колос".

Несмотря на итоговый счет 3:0, матч получился интересным. Имел свои моменты и "Колос", которые гости не реализовали.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Черноморец" - "Колос" 3:0

Голы: Бадибанга 7, Чоботенко 58 аг, Демченко 71

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В статье: Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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---Черноморец--- (Одесса)
03.05.2023 в 20:19
Это было красиво)
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