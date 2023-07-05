Начали за здравие. Динамо Киев –Динамо Бухарест 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В среду, 5 июля, киевское "Динамо" провело свой первый спарринг на летних сборах в Австрии. Соперником киевлян были одноклубники из Бухареста.
Киевляне вышли на матч без сборников, но и этого состава хватило для разгрномной победы над соперником – 4:1 в пользу украинцев.
О том, что и как было в матче, смотрите в видеообзоре.
Контрольный матч. 05.07.2023
Голы: Волошин 10, Царенко, 18, Дубинчак 67, Кабаев 73
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