Киев зелено-белый. Оболонь - Динамо 1:0. Видео голов и обзор кубкового матча

Неожиданным результатов завершился матч 1/8 финалу Кубка Украины, в котором "Оболонь" принимала "Динамо".

Хозяева с минимальным счётом обыграли динамовцев и впервые истории пробились в четвертьфинал турнира.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Динамо" 1:0

Гол: Сергей Суханов 57