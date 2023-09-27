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Киев зелено-белый. Оболонь - Динамо 1:0. Видео голов и обзор кубкового матча

Видео
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Видеообзор поединка

Киев зелено-белый. Оболонь - Динамо 1:0. Видео голов и обзор кубкового матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Неожиданным результатов завершился матч 1/8 финалу Кубка Украины, в котором "Оболонь" принимала "Динамо".

Хозяева с минимальным счётом обыграли динамовцев и впервые истории пробились в четвертьфинал турнира.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" - "Динамо" 1:0

Гол: Сергей Суханов 57

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В статье: Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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