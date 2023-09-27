Киев зелено-белый. Оболонь - Динамо 1:0. Видео голов и обзор кубкового матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Неожиданным результатов завершился матч 1/8 финалу Кубка Украины, в котором "Оболонь" принимала "Динамо".
Хозяева с минимальным счётом обыграли динамовцев и впервые истории пробились в четвертьфинал турнира.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Сергей Суханов 57
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