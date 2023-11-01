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Одесса в полуфинале Кубка и бенефис Штогрина. Черноморец – Заря 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Одесса в полуфинале Кубка и бенефис Штогрина. Черноморец – Заря 4:1. Видео голов и обзор матча

chornomorets.football

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За выход в полуфинал Кубка Украины сражались "Черноморец" и "Заря".

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Не сказать, что “Черноморец” во всем превосходил “Зарю”, однако команда Романа Григорчука очень качественно доводила до конца свои атаки.

Как итог – 4:1, хет-трик Штогрина и Одесса в полуфинале Кубка.

“Черноморец” – “Заря” 4:1

Голы: Штогрин 21, Штогрин 33, Васильев 59, Штогрин 72 – Герреро 79

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса)
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