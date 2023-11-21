Веселый матч, скучный результат. Украина - Италия 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 20 октября, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Италия, который завершился со счетом 0:0.
В итоге, матч с возможностями для обеих команд завершился вничью 0:0.
Сборная Италии заняла свое второе место в группе, Украина – третье.
Италия отправляется на Евро автоматически, Украине предстоят стыковые матчи через сито плей-офф Лиги наций.
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