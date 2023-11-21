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Веселый матч, скучный результат. Украина - Италия 0:0. Видеообзор поединка

Видео

Видеообзор поединка

Веселый матч, скучный результат. Украина - Италия 0:0. Видеообзор поединка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник, 20 октября, состоялся матч отбора Евро-2024 Украина - Италия, который завершился со счетом 0:0.

В итоге, матч с возможностями для обеих команд завершился вничью 0:0.

Сборная Италии заняла свое второе место в группе, Украина – третье.

Италия отправляется на Евро автоматически, Украине предстоят стыковые матчи через сито плей-офф Лиги наций.

Украина - Италия 0:0

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