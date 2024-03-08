Дубль Кевина и Траоре. Шахтер - Колос 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В 20-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Колос".
Игра вышла интересной – 5 голов, дубль Кевина и Траоре (один – в свои ворота), два гола "Колоса" и итоговый счет 3:2.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
О том, как это было – в нашем видеообзоре.
Голы: Кевин 50, 89, Траоре 65 - Ильин 8, Траоре 90+5 (автогол)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Колос 3:2. Чемпион на своем месте
- Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом
- Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Он встал и побежал. Это помазание! Кривбасс потроллил Зубкова и Шахтер за эпизод с забитым голом. ВИДЕО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн