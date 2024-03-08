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Дубль Кевина и Траоре. Шахтер - Колос 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Дубль Кевина и Траоре. Шахтер - Колос 3:2. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 20-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Колос".

Игра вышла интересной – 5 голов, дубль Кевина и Траоре (один – в свои ворота), два гола "Колоса" и итоговый счет 3:2.

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О том, как это было – в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Колос" 3:2

Голы: Кевин 50, 89, Траоре 65 - Ильин 8, Траоре 90+5 (автогол)

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