S1mple: Меня немного расстроили FaZe Clan в гранд-финале IEM Katowice 2024

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев прокомментировал результат гранд-финала IEM Katowice 2024.

"В целом я ожидал, что будет не такая игра, но нормально. Меня немного расстроили FaZe Clan. Я ожидал, что они будут играть минимум 4 карты", - рассказал Александр.

Напомним, в октябре прошлого года снайпер объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив состава Natus Vincere.