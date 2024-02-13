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S1mple: Меня немного расстроили FaZe Clan в гранд-финале IEM Katowice 2024
Украинец ожидал больше карт
Photo by Michal Konkol via BLAST
Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев прокомментировал результат
"В целом я ожидал, что будет не такая игра, но нормально. Меня немного расстроили FaZe Clan. Я ожидал, что они будут играть минимум 4 карты", - рассказал Александр.
Напомним, в октябре прошлого года снайпер объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив состава Natus Vincere.
Позавчера, 11-го февраля украинец в качестве гостя присутствовал на закрытии турнира в Польше (IEM Katowice 2024), где рассказал, что
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