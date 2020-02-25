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Зидан: Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в Барселоне, Баварии и Ман Сити

Лига Чемпионов
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Французский специалист нахваливает оппонента

Зидан: Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в Барселоне, Баварии и Ман Сити
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию накануне встречи против "Манчестер Сити".

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"Мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается, а не на одном или двух плохих результатах. Это "Реал" против "Манчестер Сити", а не Зидан против Гвардиолы. Люди хотят увидеть футбольный матч между Мадридом и "Сити". Это привлекательная игра. Мы понимаем, что это особенная неделя. Футболисты горят желанием играть в таких матчах.

Лучший ли Гвардиола тренер в мире? Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Топ-тренеров много, но мне кажется, что он - лучший. У "Сити" много сильных сторон, включая владение. Но ведь важно еще и то, что будем делать мы. Вот что нас интересует больше всего.

В футболе главное - результат. Команда практически не изменилась. Мы хорошо играли с "Леванте", только не смогли доставить мяч в сетку. Матч с "Сити" дает нам шанс заявить о себе. Нет времени жалеть себя. Результаты придут", - цитирует француза сайт УЕФА.

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Напомним, что у "горожан" завтра будет дополнительная мотивация. Ранее сообщалось, что их отстраняют от Лиги Чемпионов на два сезона.

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В статье: Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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