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Лига чемпионов. Митьюлланд выбил Лудогорец, победы Маккаби и Карабаха (обновляется)

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Сегодня проходят матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Митьюлланд выбил Лудогорец, победы Маккаби и Карабаха (обновляется)
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"Маккаби" прошел дальше вообще без вопросов, "Карабаху" сильно помогло раннее удаление у соперника - тот остался в меньшинстве уже на 37-й минуте. А вот "Мольде" пришлось помучиться - словенцы неожиданно открыли счет и упорно отбивались. Правда, сил на 90 минут у "Целье" все же не хватило.

"Митьюлланд" во многом неожиданно выбил "Лудогорец" благодаря голу в концовке от бразильца Брумадо - тот быстрее всех сориентировался в суматохе после углового. Таким образом, болгары в пятый раз подряд остались без группы ЛЧ.

"АЗ" - "Виктория" - 3:1
Голы: Копмейнерс, 90+4 (с пенальти), Гудмундссон, 98, 118 - Лимберски, 78

"Судува" - "Маккаби" Тель-Авив - 0:3
Голы: Рикан, 30, Блэкман, 74, Давидзада, 90+2

"Целье" - "Мольде" - 1:2
Голы: Лотрич, 38 - Хуссейн, 57, Джеймс, 74

"Карабах" - "Шериф" - 2:1
Голы: Матич, 22 (с пенальти), Эмрели, 63 - Кастанеда, 78

"Локомотива" - "Рапид" - 0:1
Гол: Кара, 32

"Лудогорец" - "Митьюлланд" - 0:1
Гол: Жуниор Брумадо, 78

"Клуж" - "Динамо" Загреб - 21:00
Голы:

"Легия" - "Омония" - 21:00
Голы:

"Динамо-Брест" - "Сараево" - 2:1
Голы: Гордейчук 3, Диалло 49 - Джоканович 34

"Янг Бойз" - "КИ" - 21:15
Голы:

"Селтик" - "Ференцварош" - 21:45
Голы:

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Рапид (Вена) Мольде Карабах (Агдам)
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