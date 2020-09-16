“Киев приговорил АЗ к Лиге Европы”. Обзор нидерландских СМИ после матча с Динамо

АЗ ранее только один раз попадал в групповой раунд Лиги чемпионов. Вчера нидерландская команда проиграла “Динамо”, лишив себя вознаграждения за прекрасный прошлый сезон. Эридивизи была приостановлена досрочно, без объявления чемпиона. АЗ уступил первое место “Аяксу” только в разнице мячей, и вынужден был пробиваться в Лигу чемпионов через квалификацию. Мечта алкмарцев была перечеркнута “Динамо”.

Voetbal International сравнивает матч “Динамо” – “АЗ” с поединком за Суперкубок Украины. “Арне Слот и его помощники знали, что команда Луческу умно переиграла “Шахтер” в августовском Суперкубке. Киев отдал чемпиону инициативу, но безжалостно пробивал несколько раз после контратак. Такой же план был и против АЗ. Алкмарцы контролировали игру в первом тайме, но не создавали много моментов. А во втором тайме контроль над игрой был уже у “Динамо”.

Оба гола в матче были забиты после потерей мяча игроками АЗ. “Прекрасная мечта о Лиге чемпионов была перечеркнута двумя ужасными ошибками. АЗ теперь приговорен к Лиге Европы”, – строго резюмирует Algemeen Dagblad.

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Роттердамское издание пишет, что причиной вылета АЗ стала скомканная подготовка к сезону и отсутствие игровой практики. При таких же обстоятельствах алкмарцы смогли пройти чешскую “Викторию” Пльзень, но “Динамо” им оказалось не по зубам. Хотя следует и признать, что “в первом тайме АЗ был очаровательным и напоминал себя образца прошлого сезона”.

SoccerNews.nl пишет, что игроки АЗ были “королями на поле” в первом тайме, хоть и доминирование не воплощалось в хорошие моменты. “У других ворот не было ничего, пока Фредрик Мидтше не потерял мяч, позволив бывшему игроку “Телстара” Жерсону Родригесу забить первый гол”. “Динамо” Мирчи Луческу беспощадно наказывало игроков Алкмара за потери”, – повторяет мысли коллег автор отчета на NOS.nl.

“Слабая подготовка к сезону, травмы, отсутствие скамейки – всего этого оказалось достаточно, чтобы АЗ вылетел из Лиги чемпионов. Алкмар ходил по тонкому льду на протяжении всего прошлого сезона, но сегодня лед треснул”, – пишет издание Noordhollands Dagblad, освещающее события в Северной Голландии, где находится Алкмар.

“АЗ так и не получил награду за сильный прошлый сезон, и групповой Лиги Европы – не более чем утешительный приз”.

“Динамо и АЗ долгое время не хотели рисковать зная, что он одна ошибка может стать фатальной, но от гостей все-таки исходило больше инициативы. Однако необъяснимая ошибка Мидтше сразу же после перерыва привела к падению АЗ”.

Непопадание АЗ в Лигу чемпионов может привести к тому, что алкмарцев придется продать одного из своих лидеров, пишет De Telegraaf. В частности ряд команд из топ-5 лиг проявляют интерес к Калвину Стенгсу, Мирону Боаду, Оуэну Вейналду и капитану команды Тену Копмейнерсу. Последний назвал вылет АЗ из Лиги чемпионов “очень, очень большим разочарованием”. В самом престижном клубном трофее Европы Нидерланды будут представлены только амстердамским “Аяксом”.