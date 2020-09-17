Сабо: Игра Динамо в первом тайме против АЗ - вообще стыдоба

Экс-тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно победы киевлян в матче квалификации Лиги чемпионов над АЗ (2:0).

— Для меня игра с АЗ была копией матча с "Шахтером" за Суперкубок. Главное, это результат, я так понимаю. Мне такая игра не нравится, но за результат я рад. "Динамо" сейчас по-другому играть не может, хотя в Европе такой футбол уже давно не культивируется – чтобы команда играла только на своей половине поля. Понимаю, что Луческу нужен результат, но как он дальше будет играть в Лиге чемпионов, когда будут соперники сильнее? Ведь первый тайм в исполнении "Динамо" - вообще стыдоба.

Первый мяч динамовцы забили после колоссальной ошибки в центре поля, второй - вратарь привез. Сидеть и ждать ошибки соперника? Я такую игру не люблю. Это не критика. Говорю, как специалист и бывший футболист. Не могу смотреть такое. Для меня это не футбол.

Более того, могу сказать, что гра "Шахтер" - "Динамо" в 9-ом туре УПЛ будет крайне сложной для киевлян. "Шахтер" уже будет играть совсем по-другому.

— Получается, тренер АЗ не смотрел игру за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер"?

— Меня очень удивило, когда он сказал, что не следит за украинским футболом. Сразу подумал: "Ну, ты и пижон!". Вот и получил свое: уехал с нулем домой. Он не имел права такое говорить. Приехал в Украину и не знает команду "Динамо" Киев.

Меня еще удивило, что у команды, которая шла второй в чемпионате Нидерландов нету игрока, который может забить. Чего они хотели? Катали мяч по периметру и все. "Динамо" победило заслужено.

— Это тренерская победа?

— Конечно. Он дает задание, выбирает игроков, которые ему подходят. Более того, несколько основных игроков травмированы. Выходят парни по 18 лет и выполняют установку тренера. Молодцы! Но я хочу большего. Эта команда может больше.

— Кого в составе "Динамо" можно выделить?

— Мне больше всего понравилась работоспособность Жерсона Родригеса. Он по всему полю играл – и в отборе, и в атаке, и гол забил. Полностью отдается игре. Вопрос только в том, на сколько его хватит играть в таком ритме? Просто запредельная роботоспособность.

Еще понравился Вербич. У других тренеров он так не носился, как у Луческу. Это хороший игрок, забивной. Мне импонирует стиль его игры.

— Почему во втором тайме "Динамо" выглядело получше?

— Они играли точно также, как и в первом, на контратаках. Уже к концу первой половины матча АЗ "подсел", начал делать много ошибок в передачах, а во втором тайме они были уже уставшими. Большее влияние оказал забитый гол.

— Кто фаворит в паре "Динамо" - "Гент"?

— Думаю, что в "Генте" игроки слабее, чем в АЗ, но тренеры "Гента" видели, как играет "Динамо" и уже изучили тактику Луческу. Новый тренер посоветуется с нашими игроками, которые знают игру киевлян, в сборной общаются, а там игроки делятся друг с другом, как работают в клубах, тем более, с новым тренером. Так что ожидаю, что в матче с "Гентом" будет тяжелее. Если "Динамо" проиграет на выезде, то "Гент" будет отсиживаться у своих ворот и играть на контратаках в Киеве, а "Динамо" сложно играть в такой футбол. Это мы уже увидели в матче с "Десной".