Тарас Михалик: Думаю, Динамо в Бельгии будет играть как с АЗ

Бывший защитник "Динамо" Тарас Михалик вспомнил противостояния с бельгийским "Гентом" и поделился мнением о предстоящем для "Динамо" первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

- Десять лет назад в матче 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Динамо" впервые встретилось с бельгийским "Гентом". И довольно легко победило - дома 3:0 и на выезде 3:1. Что запомнилось из тех матчей? Тогда это была сила "Динамо" или слабость "Гента"?

- Не думаю, что бельгийцы были слабой командой. Скорее у нас был сильный состав, где играли классные футболисты (смеется). Так сложилось. Помню, в Киеве дожали "Гент" только в конце матча. Где-то за минут десять счет был минимальный 1:0, а затем не помню кто, забили два мяча (автор – Шевченко и Зозуля). А из ответной игры запомнилось, что играли под сильным дождем. Да и после домашней 3:0 ехали уверенными и спокойными - свое уже не упустим.

- Какие шансы у нынешнего "Динамо" на преодоления бельгийского барьера?

- Если динамовцы справились с АЗ, которые одного уровня с "Гентом", то можно расценивать шансы, как приемлемые. Да, киевляне сейчас играют немного тяжеловато. Понятно, что с приходом Луческу строится новая команда, пробуются разные схемы ведения игры, и ребятам нужно время на адаптацию под свежие идеи. В матче с голландцами терпели, выждали и победили. "Динамо" очень хорошо и эффективно действуют на контратаках. Правда, поединок с бельгийцами состоит их двух матчей, поэтому в каждой игре нужно будет выбирать разную тактику. У Киева сейчас играет много своих воспитанников, молодых ребят, и с правильным подходом должны проходить. Луческу опытный стратег, хороший мотиватор. Думаю, в Бельгии будут играть как с АЗ, сзади надежно, с быстрыми переходами в атаку. Главное - забить свой мяч. И хорошо, что первая игра на выезде, ибо дома остается шанс все изменить и исправить. В этом и вижу преимущество "Динамо".

- "Гент" сейчас не в лучшей форме. После шести туров, занимает 13 место в чемпионате при четырех поражениях. Это тоже плюс для "Динамо"?

Несомненно. Видимо, чехарда с увольнениями двух тренеров в течение месяца не пошла на пользу команде. Все это дает хороший шанс пройти дальше. Думаю, будет сложно, но ребята настроятся и выжмут все, что от них зависит. Будем переживать и болеть. Пора уже гимну Лиги Чемпионов возвращаться в Киев.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Гент" - "Динамо" состоится в среду, 23 сентября. Начало поединка в 22:00. Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>.