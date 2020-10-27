Очередная потеря Шахтера. Хочолава получил травму в матче с Интером

Защитник Шахтера Давид Хочолава получил травму в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Интером.

В начале второго тайма Давид начал испытывать проблемы с мышцами задней поверхности бедра и в итоге, на 62-й минуте был заменен на Виктора Коваленко.

К тому моменту счет в матче не был открыт – 0:0.

Также отметим, что в первом тайме из-за травмы поле покинул Дентиньо.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.