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Очередная потеря Шахтера. Хочолава получил травму в матче с Интером

Лига Чемпионов
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Что такое не везет

Очередная потеря Шахтера. Хочолава получил травму в матче с Интером
Новина українською

Защитник Шахтера Давид Хочолава получил травму в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Интером.

В начале второго тайма Давид начал испытывать проблемы с мышцами задней поверхности бедра и в итоге, на 62-й минуте был заменен на Виктора Коваленко.

К тому моменту счет в матче не был открыт – 0:0.

Также отметим, что в первом тайме из-за травмы поле покинул Дентиньо.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Давид Хочолава
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