  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Пена удвоил преимущество Динамо в игре против Ференцвароша
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Пена удвоил преимущество Динамо в игре против Ференцвароша

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интриги больше нет?

Де Пена удвоил преимущество Динамо в игре против Ференцвароша
UA-Футбол
Новина українською

В матче второго тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против "Ференцвароша". Венгерский клуб тренирует Сергей Ребров.

Читайте такжеФеренцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч

После гола Виктора Цыганкова, удвоил преимущество столичной команды Карлос де Пена. Вингер сумел точно замкнуть передачу, которую ему адресовал Виталий Буяльский.

Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча "Ференцварош" - "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Карлос де Пена
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...