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Де Пена удвоил преимущество Динамо в игре против Ференцвароша
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В матче второго тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против "Ференцвароша". Венгерский клуб тренирует Сергей Ребров.
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После гола Виктора Цыганкова, удвоил преимущество столичной команды Карлос де Пена. Вингер сумел точно замкнуть передачу, которую ему адресовал Виталий Буяльский.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча "Ференцварош" - "Динамо".
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