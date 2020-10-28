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Удачное начало, но несправедливое. Эксперт раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в пользу Динамо в Будапеште

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игорь Харатин не играл рукой – мяч срикошетил в руку

Удачное начало, но несправедливое. Эксперт раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в пользу Динамо в Будапеште
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" открыло счет в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов на поле "Ференцвароша" благодаря голу с пенальти. Но этот пенальти, по мнению судейского эксперта, экс-арбитра ФИФА Сергея Шебека, назначен несправедливо.

- Арбитр назначил неправомерный пенальти. "Случайный" мяч попал в ногу, а потом срикошетил в руку Харатину. Ну разве это пенальти?!, - сказал эксперт в комментарии для UA-Футбол.

Добавим, что до перерыва "Динамо" забило и второй мяч – с игры и без вмешательства арбитра. После первого тайма счет матча 2:0 в пользу украинской команды.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (3)
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donkrot (Донецк)
28.10.2020 в 23:43
Такой себе эксперт... Рука увеличивала площадь тела? Рука была на уровне плеч... Значит 11!!!
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Spokoyno (Киев)
28.10.2020 в 23:19
Тільки не треба доводити до абсурду... Випадково можна і м'яч рукою з лінії ворота винести Просто треба бачити не плоску картинку... Чи дійсно Харатін "випадково", але підІГРАв! Знівелював гольовий момент.
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+2
-2
Достоевский (Загоризонтом)
28.10.2020 в 23:29
Абсурд на поле. Все покупается и продается...
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0
-3


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