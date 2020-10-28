Удачное начало, но несправедливое. Эксперт раскритиковал решение арбитра назначить пенальти в пользу Динамо в Будапеште

"Динамо" открыло счет в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов на поле "Ференцвароша" благодаря голу с пенальти. Но этот пенальти, по мнению судейского эксперта, экс-арбитра ФИФА Сергея Шебека, назначен несправедливо.

- Арбитр назначил неправомерный пенальти. "Случайный" мяч попал в ногу, а потом срикошетил в руку Харатину. Ну разве это пенальти?!, - сказал эксперт в комментарии для UA-Футбол.

Добавим, что до перерыва "Динамо" забило и второй мяч – с игры и без вмешательства арбитра. После первого тайма счет матча 2:0 в пользу украинской команды.