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Сидорчук заработал свое третье удаление в еврокубках и повторил "рекорд" Кучера
Капитан Динамо не доиграл до конца матч с Ференцварошем
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в
Интересно, что это уже третье удаление Сидорчука в еврокубкоовых матчах. Ранее капитан киевлян удалялся в сезоне ЛЧ 2016/17 в домашнем матче с "Наполи" (1:2) и в сезоне ЛЕ 2019/20 в гостевом матче с "Мальме" (3:4).
Таким образом, опорник киевлян повторил своеобразный антирекорд экс-защитника "Шахтера" Александра Кучера, который в своей карьере также трижды удалялся с поля в матчах еврокубков.
Ну и также следует отметить, что по два раза в еврокубковых матчах получали красные карточки целый ряд игроков украинских клубов (Иван Вишневский, Сергей Мизин, Дарио Срна, Анатолий Тимощук, Артем Федецкий, Евгений Хачериди, Денис Гармаш, Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко).
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