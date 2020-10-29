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Сидорчук заработал свое третье удаление в еврокубках и повторил "рекорд" Кучера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Капитан Динамо не доиграл до конца матч с Ференцварошем

Сидорчук заработал свое третье удаление в еврокубках и повторил "рекорд" Кучера
Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Ференцварошем" (2:2) досрочно покинул поле, заработав во втором тайме удаление за две желтых карточки.

Интересно, что это уже третье удаление Сидорчука в еврокубкоовых матчах. Ранее капитан киевлян удалялся в сезоне ЛЧ 2016/17 в домашнем матче с "Наполи" (1:2) и в сезоне ЛЕ 2019/20 в гостевом матче с "Мальме" (3:4).

Таким образом, опорник киевлян повторил своеобразный антирекорд экс-защитника "Шахтера" Александра Кучера, который в своей карьере также трижды удалялся с поля в матчах еврокубков.

Ну и также следует отметить, что по два раза в еврокубковых матчах получали красные карточки целый ряд игроков украинских клубов (Иван Вишневский, Сергей Мизин, Дарио Срна, Анатолий Тимощук, Артем Федецкий, Евгений Хачериди, Денис Гармаш, Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко).

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В статье: Александр Кучер Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
29.10.2020 в 18:27
Вангую, що Сидор переплюне Кучера і то багаторазово..
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