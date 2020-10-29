Левченко: После удаления Сидорчука Динамо сломались психологически. 2:2 - закономерный результат

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поединок "Ференцвароша" и "Динамо" (2:2) во 2-м туре Лиги чемпионов.

"Два совершенно разных тайма в исполнении "Динамо". Первый - хорошо позиционно, движение, комбинации. Второй тайм - явно провалили. Физически подсели, после 1:2 и удаления Сидорчука - сломались психологически.

2:2, по-моему, закономерный результат", - написал Левченко в Твиттере.

Отметим, что после двух туров "Динамо" своей группе ЛЧ занимает третье место с одним заработанным очком.