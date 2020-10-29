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Левченко: После удаления Сидорчука Динамо сломались психологически. 2:2 - закономерный результат
Киевляне не удержали победу в матче с Ференцварошем
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
"Два совершенно разных тайма в исполнении "Динамо". Первый - хорошо позиционно, движение, комбинации. Второй тайм - явно провалили. Физически подсели, после 1:2 и удаления Сидорчука - сломались психологически.
2:2, по-моему, закономерный результат", - написал Левченко в Твиттере.
Отметим, что после двух туров "Динамо" своей группе ЛЧ занимает третье место с одним заработанным очком.
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