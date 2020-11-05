  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Руслан Нещерет: Я будто попал в сказку
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руслан Нещерет: Я будто попал в сказку

Лига Чемпионов
(2 голосов)

И стал в ней главным героем!

Руслан Нещерет: Я будто попал в сказку
Новина українською

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, который дебютировал в составе киевской команды в групповом этапе Лиги чемпионов, в эфире телеканала "Футбол2" прокомментировал выездной матч против "Барселоны":

"Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов - это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с "Барселоной" на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших по пробития одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в "Барселоне". То, что угадал - это такое дело ...

В целом, на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с "Шахтером"".

Отметим, что "Динамо" уступило "Барселоне" со счетом 2:1. При этом Нещерет совершил 12 сэйвов, за что получил высший балл среди игроков обеих команд.

Читайте такжеБарселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
progres (Луцьк)
05.11.2020 в 08:59
Як би не цинічно це звучало, але коронавірус приносить у футбол багато корисного - дає можливість проявити себе молодим гравцям, які б могли ще довго або на банці сидіти, або по орендах ошиватись. Нещодавно молодь ШД реал обіграла, тепер молодь ДК на рівні з Барсою грала. Саме в таких матчах і вирощуються кадри.
Ответить
+1
0
octavi4 (Warszawa)
05.11.2020 в 09:18
Даже приятно с такой стороны посмотреть на футбол. Результаты порой становятся совсем неожиданные.
Ответить
0
0
Primeval (Одесса)
05.11.2020 в 08:36
Школа вратарей у Динамо хороша. Шовковский, Бущан, теперь вот Нещерет
Ответить
+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 08:20
Молодец Удачи.
Ответить
+4
0
fanat_football (Херсон)
05.11.2020 в 07:43
Жаль, что с пенальти не достал. А был близок. Удачи!
Ответить
+4
0
Исследователь
05.11.2020 в 07:12
Если он будет так тащить и дальше, то это будет лучшее что я когда-либо видел, Буфон отдыхает, Шовковский с ним рядом. Удачи тебе.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...