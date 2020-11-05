Руслан Нещерет: Я будто попал в сказку

Вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, который дебютировал в составе киевской команды в групповом этапе Лиги чемпионов, в эфире телеканала "Футбол2" прокомментировал выездной матч против "Барселоны":

"Я словно попал в какую-то сказку. Приятно впервые сыграть на таком стадионе в Лиге чемпионов - это мечта любого футболиста, и я не исключение. Почувствовали уверенность в своих силах и то, что можем играть с "Барселоной" на равных, когда взяли мяч под свой контроль и начали создавать моменты, но на линии ворот хорошо действовал их голкипер.

Пенальти? Месси хорошо пробил, мне кажется, он один из лучших по пробития одиннадцатиметровых ударов. Мы с тренером проанализировали его удары, посмотрели, куда он может пробить и вообще, кто может исполнить пенальти в "Барселоне". То, что угадал - это такое дело ...

В целом, на игру вышли спокойно, никакого давления на нас не было, поэтому ничего страшного. Мы не волновались. С такими соперниками приятно играть. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к игре с "Шахтером"".