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Ювентус – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ювентус – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо".

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"Ференцварош" почти доказал, что с "бьянконери" можно брать очки – венгерской команде Реброва не хватило совсем немного, чтобы добыть результат в матче со "Старой синьорой". Теперь очередь "Динамо", киевлянам стоит помнить, что они могут существенно упростить себе жизнь перед очной встречей с "Фради".

Воспользуется ли украинский столичный клуб небольшими проблемами "Ювентуса" в обороне? Сыграют ли киевляне смело и агрессивно? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Мирча Луческу Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев) Альваро Мората Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн стрим
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