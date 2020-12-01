Ювентус – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо".

"Ференцварош" почти доказал, что с "бьянконери" можно брать очки – венгерской команде Реброва не хватило совсем немного, чтобы добыть результат в матче со "Старой синьорой". Теперь очередь "Динамо", киевлянам стоит помнить, что они могут существенно упростить себе жизнь перед очной встречей с "Фради".

Воспользуется ли украинский столичный клуб небольшими проблемами "Ювентуса" в обороне? Сыграют ли киевляне смело и агрессивно? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 2 декабря – в 21:55 по киевскому времени.