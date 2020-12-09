Денис Попов: Нынешняя ЛЧ - это огромный опыт. Дальше будет

Защитник "Динамо" Денис Попов в эфире ТК Футбол рассказал о победе над "Ференцварошем" (1:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

– Такая погода – очень тяжело дышалось. Команда отдала больше, чем все силы. Сейчас такое опустошение. Нет ни сил, ни эмоций. Хочется сесть и отдохнуть.

- "Динамо" ни разу не пробило в створ за 1-й тайм матча с "Ференцварошем". Это из-за погоды?

– Обе команды играли аккуратно, это тоже сыграло роль. Но еще и погодные условия. Качество газона было не очень, не такое, чтобы можно было передачами играть или еще как-то. Из-за этого не было ни ударов, ничего. Но мы пытались комбинировать, правда, обрезались. Во втором тайме начали играть по-другому – с помощью длинных передач. Тогда уже получше было.

- Вы получили звание "Игрок матча". Насколько это для вас почетно?

– Это для меня первая кампания в ЛЧ, конечно, приятно. Но главное, что мы выполнили поставленную задачу – вышли в евровесну. Поздравляю с этим клуб и всю команду.

- Луческу обвинил вас в двух пропущенных голах от "Ювентуса". Это ответ? Реабилитация перед ним?

– Не знаю. Не буду говорить, что он что-то не так сказал, или я не согласен с его словами. Если он сказал, что мои два мяча, значит, мои два мяча. Мне, как игроку и профессионалу, нужно было это принять, сделать выводы и играть уже без таких ошибок.

- За что себя можешь похвалить в этой ЛЧ?

– Никогда себя не хвалю. Что могу выделить, так это матч с "Барселоной" на выезде. Мы там не наиграли на поражение. Очень здорово играли, все хорошо получалось, но класс есть класс. Поэтому "Барса" тогда взяла 3 очка, но мы выглядели достойно и хорошо играли. Это огромный опыт для меня и всех молодых игроков. Дальше будет.