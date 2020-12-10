Ноль - значит вендетта! Акценты зрителя на игре Интера с Шахтером

Отложенная месть "Шахтера" была подана к столу не то что холодной – буквально из морозильника. Причем, это была тонкая изысканная вендетта – в лучших традициях итальянского футбола. То есть, на пять безответных голов в полуфинале Лиги Европы формально не ответили ни одним в двух матчах. Но при этом "Интер" остался у разбитого корыта.

И подозреваю, что потерять Лигу чемпионов для него больнее, чем не попасть в финал ЛЕ. Естественно, в команде Каштру думали не об этом, а о собственных перспективах, о том, как бы достойно завершить групповой турнир. Но получилось красиво. Фактически без единого выстрела завалили матерого зверя, которого многие, включая меня грешного, уже видели в плей-офф.

В сравнении с матчем "Динамо", эта игра смотрелась почти вдвое интереснее (если говорить о количестве ярких эпизодов). Хотя, конечно, "Шахтер" уступал "Интеру" в созидании раза эдак в четыре. Оно и понятно: его задачей было не проиграть – выиграть, во что бы то ни стало, нужно было сопернику.

Максимальная пауза в голевых моментах наступила в середине второй половины поединка и составила полтайма. Характерно, что началось это относительное затишье после опасной контратаки "Шахтера" с Тете и Майконом на острие. Это был второй и последний наш шанс забить. А закончилось – бомбардировкой ворот Трубина в валидольной концовке матча.

Подоспевшая на выручку "Интеру" кавалерия из-за холмов – Санчес и Эриксен – свое дело делала. Каждый имел по две серьезные возможности принести команде Конте вожделенную победу. Но "Шахтер" сенсационно отбился (второй раз кряду - как и в Киеве), оставив хозяев поля и фаворитов пары при своих интересах. "Интер" не сумел доказать свое превосходство.

Последнюю попытку Эриксена пресек Трубин на третьей компенсированной минуте. На самом деле, эффектных и мощных сэйвов у него в этот вечер было три: этот, незадолго до свистка на перерыв – после удара Мартинеса, и вскоре после возобновления игры – когда бил Лукаку. Поэтому вратарь "Шахтера" - и главный герой, и самая яркая личность матча.

Наверное, можно было бы выделить особую миссию Степаненко, Додо на фланге, Майкона в центре, здорово вошедших в игру Хочолаву и Соломона. Вероятно, можно было бы покритиковать, как минимум, Бондаря и Марлоса. Но стоит ли?

Это был триумф команды, которая четко знала свой маневр и хладнокровно отражала удар за ударом, идя к конечной цели. То есть, это был триумф тренера. Очередной успех Луиша Каштру, чья фигура все больше и больше растет и возвышается над бледной тенью ушедшего в историю "Шахтера" Фонсеки.

Следует понимать, что "Интер" всенепременно "наиграл" на парочку "сухих" голов по совокупности и качеству своих моментов. Также надлежит помнить, как нам повезло в самом дебюте игры, когда Мартинес расстрелял перекладину ворот. Да и в эндшпиле – когда "сэйв" Лукаку после удара Санчеса перевел эпизод в разряд нелегитимных.

В последнем случае, я говорю о самом факте офсайда у Лукаку, оказавшегося в нужный момент в нужном нам месте. И, знаете, было в этом что-то символическое, из серии "кто нам мешает, тот нам поможет". Монстр атаки "Интера", кромсавший нас в куски в том злосчастном полуфинале, свел на нет усилия партнеров. И теперь уже не мы "облукакались".

Удивительная это была группа. Казалось бы, ее победитель дважды переиграл неудачника-аутсайдера. Логично. Но самого лидера дважды обыграла третья команда. Она же дважды с оглушительным свистом пролетела, казалось бы, главному конкуренту. И она же с героическими усилиями дважды выцарапала очки у… того же аутсайдера. И имя ей "Шахтер".

Парадокс – не то слово. Прибавьте к этому, что "Боруссия" в первом круге сыграла с обоими фаворитами в 2:2, а во втором – обоим проиграла. И на выходе, что еще парадоксальнее, мы с изумлением обнаружим, что все роли тут были расписаны заранее! Шутка, разумеется. Но как причудливо тасовалась эта колода…

Самое главное для меня то, что в этой группе нам было отнюдь не скучно. Мы пережили в ней с "Шахтером" весь спектр эмоций. А вдобавок все завершилось хэппи-эндом. В который, откровенно говоря, лично мне не верилось.

"Боруссия"? Говорят, есть такое понятие: неудобный соперник…

И кто-то будет жалеть о том, что продолжение последует не в Лиге чемпионов? Только не я. Все правильно, облачаемся в наш любимый размер: надеюсь, увидим больше интересного футбола с нашим участием. А там, глядишь, и "Динамо" за зиму подтянется. Ведь, не в обиду его особо ранимым болельщикам, там еще явно есть куда тянуться. Но самое важное – что прошли оба.

Поздно мы с тобой поняли,

Что вдвоем вдвойне веселей

Даже проплывать по небу,

А не то, что жить на земле.

Это для тех, кто после успехов в Европе поздравляет "заклятых" в комментариях. Для нормальных украинских болельщиков.