Финал Лиги Чемпионов Ман Сити - Челси как неизбежный виток эволюции футбола

Легко отказать предстоящему финалу Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" в значимости. Многие если и воспринимают участие этих двух английских клубов в матче за главный европейский трофей как что-то более-менее естественное и нормальное, то только для эпохи COVID-19, во времена которой всё перевернулось верх дном и даже самые дикие события напрочь разучились удивлять. Некоторую почву для принятия заложил проход "Тоттенхэма" и "Пари Сен-Жермен" в решающие поединки турнира в прошлых двух сезонах, но "Ливерпуль" и "Бавария" всё равно забрали своё. А тут мы имеем сразу двух "сомнительных" представителей в финале – "Манчестер Сити", для которых это и вовсе первое попадание, и "Челси", вроде как легитимизировавший своё место в элите победой в 2012-м году, но не до конца. Ведь стиль, в котором "синие" добыли свой единственный на данный момент ушастый, всё же наложил свой отпечаток. И вряд ли та победа порадовала кого-то, кроме фанатов лондонцев.

Пожалуй, для нашего среднестатистического зрителя главным поводом смотреть предстоящий финал будет присутствие на поле Александра Зинченко. Фигура украинца так же решает вопрос о том, кому симпатизировать в дуэли двух "мешков". Но давайте попробуем взглянуть глубже, чтобы удостовериться, что нам с вами очень даже повезло с участниками.

Лига Чемпионов стала предсказуемой, но "Сити" и "Челси" способны разрушить текущий строй

Давайте будем откровенны и признаем – Лига Чемпионов стала скучной. Мы имеем четкую иерархию, и социальный лифт в нём, казалось бы, наотрез перестал работать. Все это напоминает самое настоящее кастовое общество: два испанских и один немецкий гранды заберут в свои руки большую часть кубков, оставив остальным объедки. Точкой невозврата стал решающий матч ЛЧ 2003/04, в котором "Порту" разгромил "Монако", и который автор этих строк даже не видел вживую – так давно было дело.

С тех пор нарратив финалов был крайне исчерпывающимся: это неизбежные победы "Реала", несмотря на все трудности мадридцев внутри чемпионата Испании, это регулярные проблески виртуозной "Барселоны" и триумфы отдающих холодом высококлассных механизмов "Баварии". Было ещё религиозное чудо от "Ливерпуля", "уродливые" свершения "Интера" и "Челси", которые никогда не будут признаны до конца из-за манеры, в которой были добыты, и "Ювентус" с "Атлетико", которым всё время не хватало одного шага для вхождения в число избранных. Но на этом всё.

Невнимательный зритель, видевший лишь завоеваниями "Реала" в последние годы, мог по ошибке отождествить команду Зизу с современным футболом. Но игра стала совсем другой, и её лицом намного точнее было бы назвать коллективы Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля. Именно нынешние "Сити" и "Челси" играют в тот самый футбол версии 2021, в футбол системный, цельный, осмысленный и концептуальный. С проактивным прессингом, четко структурированными позиционными атаками, с гибридными ролями игроков, которые участвуют во всех стадиях игры. Тот факт, что оба английских топа добрались до финала, играя в системах, не подразумевающих классических форвардов, – добрый вестник перемен. В то время как тот же Мадрид имеет своё особое бытие суперклуба, это команда скорее о великих мастерах и личностях, об их особой синергии и менталитете, но в целом для своей эпохи "Реал" анахроничен.

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"Реал" год за годом проваливался в Ла Лиге, затмевая эти неудачи невероятным умением выиграть ключевой матч в плей-офф ЛЧ. "Манчестер Сити" же параллельно бил все мыслимые и немыслимые рекорды, набирая по 100 очков в самой сложной лиге мира, каждые три дня демонстрируя футбол высочайшей пробы, но не получал признания за Альбионом. В итоге "Сити" наконец научился трансформировать качество игры в результат в Европе, и "горожане" пробились в долгожданный финал, а "Реал" закономерно изжил себя. "Сити" и "Челси" должны распахнуть перед зрителем двери в футбол будущего, в котором на первом месте стоит игровое содержание, а не умение выжать результат из ничего.

Триумф команды-суперзвёзды

В составах "Манчестер Сити" и "Челси" в этом сезоне не было замечено суперзвёзд мирового масштаба. Многие справедливо возразят и назовут имена двух выдающихся полузащитников Кевина Де Брюйне и Нголо Канте. Но при всём их великолепии и большом диапазоне качеств, широкие массы не признают в них суперстаров и по-своему будут правы. Безусловно, КДБ можно назвать лидером "горожан". Именно бельгиец в решающий момент забил в ворота ПСЖ в полуфинале и начал справедливый камбек своей команды. Для "Челси" же проход "Реала" в 1/2 ЛЧ был бы немыслим без Канте, который был признан лучшим игроком обоих матчей.

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Но на самом деле обе команды способны обходиться без своих ключевых исполнителей. Большая часть безумной победной серии "Манчестер Сити" в середине кампании пришлась на травму Де Брюйне. Потом он вернулся и долгие недели даже скорее вредил командному механизму, пока приходил в себя и вновь набирал форму. Тухель же без проблем использовал пару Жоржиньо-Ковачич с момента своего приезда на "Стэмфорд Бридж" в январе, и именно она казалась основной на первых порах. Ещё одна характерная деталь – Рияд Марез. Один из ведущих исполнителей "Сити" забил 3 из 4 голов в ворота ПСЖ, но никто нигде не кричал о том, что экс-партнёр Канте по "Лестеру" вывел голубой Манчестер в финал. Большинство даже не стали выделять автора этих мячей, потому что всем было очевидно, что они стали общекомандной заслугой, а не одного лишь Мареза. "Сити" – это гораздо больше, чем Де Брюйне, как и "Челси" – больше, чем Канте или кто-либо другой.

Перестаём считать чужие деньги

Простой любитель футбола может справедливо спросить: "Зачем мне эти команды, построенные на деньги шейхов из ОАЭ и русского олигарха. Что эти мешки вообще здесь делают?". Весьма распространенная и понятная точка зрения, имеющая право на существование. Действительно, все мы не вчера родились и понимаем, что влиятельные люди мира сего используют топ-клубы в качестве инструмента для отмыва если не денег, то как минимум репутации и ещё во многих корыстных целях.

Но с таким отношением мы сами лишаем себя удовольствия от великой игры. Почему "Челси" и "Сити" нельзя тратить миллиарды, а "Реалу" или "Ман Юнайтед" можно? Из-за великой истории? Так давайте вспомним как диктатор Франко поддерживал "сливочных" или сколько денег ими было потрачено при Флорентино Пересе у руля. Весь этот левый дискурс в духе финансового регулирования или ограничения выплат агентам не имеет ничего общего с реальным миром, в котором мы живём. Это просто так не работает.

Инвестиции в "Челси" и "Манчестер Сити" позволили Английской Премьер-Лиге стать локальной Суперлигой, в которой к тому же сохранился какой-никакой спортивный соревновательный дух, где "Лестер" может подняться со дна, взять пару титулов и бороться за ЛЧ. Благодаря этим инвестициям Хосеп Гвардиола и Томас Тухель могут воплощать свои идеи на поле, а Рубен Диаш вместе с Канселу, КДБ и Гюндоганом наслаждаться компанией друг друга на поле.

Матч на "Драгау" 29 мая будет самоценным зрелищем. Только происходящее на поле будет иметь вес, а не то, сколько было выписано за Хавертца или потрачено на Диаша. Столкновение тренерский идей, ход мысли и техническое исполнение игроков, умение продемонстрировать себя в решающий момент сезона – только это будет иметь значение.

Торжество футбола или унылые шахматы Пепа и Томаса?

Можно выделить два основных упрёка в адрес предстоящего финала. Во-первых, команды отлично друг друга знают, ведь они представляют одну лигу и недавно провели две встречи в Кубке и чемпионате. Значит мы будем лишены неизведанности, которая порой дарит тот особенный шарм противостоянию. Но давайте честно – на таком уровне и на такой стадии команды бы всё равно досконально изучили друг друга, предварительно разложив всё действия на атомы при подготовке. И у всего этого есть также положительная сторона медали – соперникам будет труднее удивить друг друга и нейтрализовать с помощью какой-то тактической уловки. А вместе с тем и меньше шансов увидеть, как Эмери ставит хитроумный автобус, а Сульшер всю игру теряется в догадках, как его взломать.

Второе опасение можно свести к тому, что Гвардиола словно начнут играть с Тухелем в свои замысловатые шахматы, общаясь на языке лишь им понятной зауми. Действительно, порой вникнуть во все эти сложные новомодные тактические роли игроков бывает сложно, а главное незачем. Мы все осведомлены, что Зинченко никакой не левый защитник, а центральный полузащитник, сколько бы он не бегал за Ди Марией или Салахом по флангу. И это вовсе не извращение от каталонского тренера – ставить Сашу на якобы неродную позицию, чтобы как-то выделиться. Такой неочевидный ход позволил украинцу раскрыться в одном из лучших клубов мира, и сделал его лучше как игрока, что мы все прекрасно видим в сборной. А самое главное это решение усилило "Сити" как команду. Точно так же Гюндоган вдруг стал скрытым форвардом, Канте стал подключаться в атакам, а Маунт занимается на поле всем и сразу. Все это не тактические перверсии хитроумных наставников, а лишь попытки сделать сильнее свои команды и раскрыть все сильнейшие качества своих игроков.

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Футбол – прекрасная в своей простоте игра, в которой сложно придумать что-то кроме паса на партнёра или удара по воротам в надежде на гол. Безусловно, Гвардиола и Тухель привнесли что-то своё в игру и обогатили её. Но это не какая-то абстрактная живопись, в которую не вникнуть без должной подготовки. Перед нами всё та же всеми любимая игра, просто чуточку более тонкая и изящная. Стоит лишь немного присмотреться и она откроется нам во всей своей полноте.