Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: В ЛЧ есть прекрасные команды, которые за 60 лет взяли трофей 4 раза
Наставник "горожан" прокомментировал поражение от "пенсионеров"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги
"В этом турнире есть прекрасные команды, которые за 60 лет выиграли его 4, 5, 6 раз. Мы могли сыграть немного лучше в первом тайме, но мы в финале впервые. У наших ворот было не так много моментов. У "Челси" был один шанс забить.
Мы хорошо оборонялись и создавали моменты у их ворот. Мы ими не воспользовались – и победу праздновал соперник. Мы провели великолепный сезон. Жаль, что проиграли в финале. Поздравляю "Челси" с победой", – рассказал испанец.
Популярное сейчас
- Александр Поворознюк: Мои руки очень много крали. Но не у людей, а у государства
- Зинченко снял с шеи серебряную медаль сразу после вручения. ВИДЕО церемонии награждения победителя ЛЧ 2020/2021
- Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс
- Манчестер Сити - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО