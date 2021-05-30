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Гвардиола: В ЛЧ есть прекрасные команды, которые за 60 лет взяли трофей 4 раза

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "горожан" прокомментировал поражение от "пенсионеров"

Гвардиола: В ЛЧ есть прекрасные команды, которые за 60 лет взяли трофей 4 раза

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги поражения в финале Лиги чемпионов от лондонского "Челси".

"В этом турнире есть прекрасные команды, которые за 60 лет выиграли его 4, 5, 6 раз. Мы могли сыграть немного лучше в первом тайме, но мы в финале впервые. У наших ворот было не так много моментов. У "Челси" был один шанс забить.

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Мы хорошо оборонялись и создавали моменты у их ворот. Мы ими не воспользовались – и победу праздновал соперник. Мы провели великолепный сезон. Жаль, что проиграли в финале. Поздравляю "Челси" с победой", – рассказал испанец.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.05.2021 в 18:21
Ти ба! От як воно було насправді гвардіолус нашмалявся з горя як істінний каталонєц
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