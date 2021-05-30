Гвардиола: В ЛЧ есть прекрасные команды, которые за 60 лет взяли трофей 4 раза

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги поражения в финале Лиги чемпионов от лондонского "Челси".

"В этом турнире есть прекрасные команды, которые за 60 лет выиграли его 4, 5, 6 раз. Мы могли сыграть немного лучше в первом тайме, но мы в финале впервые. У наших ворот было не так много моментов. У "Челси" был один шанс забить.