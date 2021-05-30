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Жиру: Канте повсюду, с ним у Челси 12 человек на поле

Лига Чемпионов
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Нападающий лестно отозвался об игре одноклубника

Жиру: Канте повсюду, с ним у Челси 12 человек на поле

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Форвард лондонского "Челси" Оливье Жиру высоко оценил игру партнера по команде Нголо Канте в победном для "пенсионеров" финале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Канте просто глыба, он сделал 50 отборов, доставил "Сити" проблем. Я не знаю, что сказать, этот парень потрясающий.

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Канте просто повсюду, заполняет пространство, дает преимущество. С ним у "Челси" будто 12 человек на поле", – рассказал француз.

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В статье: Оливье Жиру Нголо Канте
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Источник:
RMC

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