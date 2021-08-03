ЛЧ. 3-й квалификационный раунд. Вернидуб творит сенсацию, а Оли спасается в концовке

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 20 команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а вот с проигравшими сложнее. Клубы, идущие по пути чемпионов, опустятся в плей-офф квалификации Лиги Европы, а вот выбывшие с пути представителей лиг (там "Шахтер", "Монако", "Генк", "Спарта", "Спартак" и "Бенфика") - напрямую в группу ЛЕ.

Первые матчи стадии разбиты на два игровых дня.

3.08.2021

"Мальме" - "Рейнджерс" - 2:1

Голы: Рикс, 47, Бирманчевич, 49 - Дэвис, 90+5

Плохая игра команды Стивена Джеррарда. Шотландцы активнее начали поединок, но по итогу ушли с поля почти без моментов. Зато у своих ворот гости наварили порядочно.

В первом тайме игра была более-менее равной. Все решили три минуты на старте второй половины. Сперва защитники "Рейнджеров" упустили в штрафной опытного Рикса, и датчанин с лета вогнал мяч в сетку. А уже в следующей атаке махнул мимо мяча Коннор Голдсон - и Бирминчевич хладнокровно реализовал выход на ворота.

После этого "Мальме" отдал мяч гостям, но у тех вообще ничего не получилось. От полного провала гостей спас дальний удар 36-летнего Стивена Дэвиса на последней минуте компенсированного времени.

Ответный матч будет сыгран на "Айброксе" 10 августа.

"Спарта" - "Монако" - 0:2

Голы: Чуамени, 37, Фолланд, 59

Отчет о матче потенциальных соперников "Шахтера" в плей-офф квалификации ЛЧ читайте здесь.

"Клуж" - "Янг Бойз" - 1:1

Гол: Маня, 4 - Сьерро, 90+3

Вероятно, самый скучный матч дня в ЛЧ. Румыны были явным андердогом еще до старта, но им удалось открыть счет после навеса со штрафного уже на 4-й минуте. После этого "Клуж" отошел глубоко к своим воротам, где и просидел до финального свистка.

"Янг Бойз" вроде бы атаковали, но без опасных моментов, и лишь под занавес игры им удалось додавить стерильного оппонента - после стандарта отличился Сьерро. В Швейцарии "Клужу" с такой игрой будет архисложно.

ПСВ - "Митьюлланд" - 3:0

Голы: Мадуэке, 19, Гетце, 29, Гакпо, 32

Отчет о деклассации вице-чемпиона Дании Марио Гетце и компанией читайте здесь.

"Генк" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Онуачу, 39 - Тете, 63 (с пенальти), Алан Патрик, 81

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"Олимпиакос" - "Лудогорец" - 1:1

Голы: А. Камара, 87 - Десподов, 50

"Олимпиакос" поддержал тренд дня и тоже забил в концовке матча. "Лудогорец" вел в счете со старта второй половины, когда красивый крученый штрафной удался Кирилл Десподову, но затем сел слишком глубоко к своим воротам, за что был наказан. Вышедший на замену Агибу Камара добил мяч в сетку после рикошета.

Блокировать гвинейца пытался украинец Игорь Пластун, но тщетно. Экс-защитник "Карпат" провел на поле весь матч и особо ничем не выделялся. Удержать почетную ничью его команде помогла плохая игра лидеров "Оли" - и Вальбуэна, и Кока, и Семеду не были похожи на себя.

"Црвена Звезда" - "Шериф" - 1:1

Голы: Дьони, 45+1 - Кастаньеда, 33

Что Вернидуб животворящий делает! "Црвена Звезда" была одним из фаворитом пути чемпионов, но "Шериф" сенсационно смог доставить ей проблемы в Белграде. Если бы не отменили правило выездного гола, ситуация вообще была идеальной для молдаван.

У команды экс-тренера "Зари" не было много моментов, да и те, что были, молдаване запороли из-за чрезмерного индивидуализма атакеров. Тем не менее, свой гол "Шериф" нашел: Кастаньеда классно пробил со штрафного.

У "Звезды" голевых шансов было куда больше, но Фалько, Катай и Иванич устроили аттракцион невиданной щедрости в первом тайме. Забить получилось лишь у Дьони после грубой ошибки вратаря "Шерифа" на выходе. Казалось, дальше фаворит дожмет соперника, но на 57-й минуте удаление заработал габонец Канга, и игра сербов разладилась. Сенсация!