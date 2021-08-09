Шахтер - Генк: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" продолжает прокладывать себе путь в групповой этап Лиги Чемпионов. После непростого матча в Бельгии, где "горняки" обыграли "Генк" 2:1, их ждет ответная встреча в Киеве. Встреча, которая будет не менее тяжелой, и где не будет права на ошибку.

На выходных "Шахтер" явно не подзарядился позитивными эмоциями, проиграв в УПЛ "Александрии". Роберто де Дзерби необходимо не допустить психологического спада и просто правильно подготовить свою команду к ответственному матчу.

Смотрите матч третьего квалификационного матча ЛЧ во вторник, 10-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 20:30. По традиции, до начала поединка планируется аналитическая студия.

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Генк" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Генк" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Генк".