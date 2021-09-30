Сидя в чужих санях. Акценты зрителя на играх наших клубов в Лиге чемпионов

"Динамо" и "Шахтер" словно бы поменялись ролями после первого тура. Теперь в первых летят тучи критических стрел, а болельщики вторых успокаивают себя результатом – нулевой ничьей с сильным соперником на своем поле. И теперь автору легче разглядеть то, что объединяет футбольных посланцев Украины в Европе.

Имеет смысл напомнить еще раз. Я не преследую целью сравнение их матчей в чью-либо пользу. Это обычный параллельный обзор, практикуемый здесь с незапамятных времен. И, к несчастью, общим у команд Луческу и де Дзерби в Лиге чемпионов является то, что нас никак не обрадует. Говоря простонародным языком, они сели не в свои сани.

Одни попали сюда без отбора – благодаря рейтингу страны, другие – именно что чудом. И изначальной задачей обоих, понравится нам это или нет, было: благополучно перебраться отсюда в Лигу Европы. Пока не хочется говорить: продлить агонию. Хочется верить в то, что весной что-то изменится к лучшему. Но туда еще нужно суметь попасть.

Вы не поверите, но в рейтинге УЕФА "Шахтер" опережает "Интер" на восемь позиций. Тогда как "Динамо" уступает "Баварии", господствующей в этом списке, двадцать девять. И, пожалуй, это точнее отражает истинное положение дел. После шести туров "Бавария" привычно возглавляет таблицу в Бундеслиге, тогда как "Интер" идет в тройке в Серии А.

Более зрелищным получился мюнхенский матч. Я бы сказал, всего на парочку голевых моментов в целом. Зато в нем было забито аж пять мячей, а в Киеве их так и не дождались. Отметил бы, что в обоих случаях опасные эпизоды у ворот распределились по таймам поровну. И нейтральный зритель должен быть удовлетворен качеством действа.

А вот с интригой ситуация полярная. Первый же гол Левандовски по факту означал капитуляцию "Динамо" уже на 12-й минуте. Свой единственный голевой шанс в игре киевляне получили незадолго до перерыва, при счете 0:2. "Интер" же мог вырвать победу еще на 87-й, но Пятов Великолепный отразил удар де Врея после углового.

Мне трудно судить о том, насколько логична ничья в Киеве. С одной стороны, чисто формально, по моментам вполне могло бы быть 1:1. С другой – у "Интера" их все же было немногим больше, а главное – они были значительно острее. Поэтому осталось ощущение, что мы отскочили. А не провели матч, в котором "до идеала не хватило гола".

"Бавария" безусловно "наиграла" на крупный и "сухой" счет. Наверное, голов могло бы быть и меньше, но с реализацией свыше 50% выросло то, что выросло. Залетало даже то, что не должно было залетать: Сане, по-моему, сам так и не понял, как у него это вышло.

О судействе мы, как правило, либо говорим плохо, либо молчим. Сегодня второй случай.

Тот же Сане мог делать счет крупным в Мюнхене на полчаса с лишним раньше – еще на 35-й минуте, когда угодил мячом в стойку ворот Бущана. А вот "Шахтер" к этому времени "простили" уже дважды: сначала Барелла расстрелял перекладину, а затем Джеко непостижимым образом пробил выше, находясь вплотную к воротам.

Разумеется, самой яркой фигурой в памяти остался Левандовски, "убивавший" "Динамо" в первые полчаса. Лично мне из остальных участников мюнхенского поединка запомнились также Зюле и Сане. Можете плеваться, но в Киеве больше других выделялся критикуемый вами Соломон. Он был вездесущ, но, правда, лишь до перерыва.

Ну а Пятова вы давно уже назвали сами. Два крутых сэйва в течение минуты в эндшпиле не оставили сомнений, кто стал героем Украины в этом туре. И сохранили очко для "Шахтера".

В футболе всякое случается, и я не исключаю того, что команда де Дзерби может даже выкарабкаться в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя для этого одного везения не хватит. Возможно стечение обстоятельств. Многое прояснит спарка с "Реалом", но лично мне пока мало верится в хэппи-энд. Тут бы не отдать "Шерифу" ЛЕ, что весьма вероятно.

Шансы "Динамо" на нее представляются более реальными. Даже не глядя в таблицу. И здесь предстоящая двухраундовая дуэль с "Барселоной" точно станет определяющей. Если помните, еще после жеребьевки говорил вам, что с надеждой смотрю в ее сторону. Послемессианские разброд и шатания в ее стане могут сыграть на руку команде Луческу.

Увы, но возлагать надежды приходится лишь на внешние факторы. На мой взгляд, мы чересчур слабы для Лиги чемпионов. Сегодня наш удел – с трепетом ожидать, когда же мы в ней "размочимся". Пусть никто и не запретит болельщикам "Динамо" тешить себя иллюзиями после "Бенфики", а болельщикам "Шахтера" - после "Интера".

Но, думаю, большинство уже смирилось с тем, что дай Бог хотя бы одному из наших телят не волка поймать, а хотя бы от него убежать. В ту же Лигу Европы – куда, напомню, в этом сезоне наша нога еще пока не ступала. А если так и не ступит, вот это и будет потеря потерь. Словом, неуютно нам в этих санях – болтает по ним не по-детски.

Ничего не поделаешь, мы продолжаем пожинать горькие плоды семи тощих лет и мудрого решения расширить УПЛ. Качество в которой перерастает в количество уже второй сезон. И не стоит тыкать пальцем в сторону "Шерифа": это примерно такой же феномен, каким было "Динамо" Лобановского на стыке столетий. То есть, исключение из правила.

Впрочем, феноменом мы назовем команду Вернидуба, если она продолжит набирать очки в группе. А пока мы имеем лишь два случая, которые, с точки зрения банальной логики, вполне могут оказаться совпадениями. Не исключено, что "Шериф" элементарно недооценили. Обыграть "Шахтер" дома – не штука, а вот "Реал" в Мадриде – другое дело.

Вот теперь и наступит момент истины – в двух поединках с "Интером". Заодно поглядим, как проявит себя "Шахтер" де Дзерби на фоне "Реала". Подвигов а ля Каштру отчего-то здесь не жду. Но и эта спарка теоретически может повысить шансы "Шахтера". Хотя как раз после домашнего поражения от "Шерифа" "Реал" должен быть отмобилизован.

Но для начала давайте мы просто забьем гол. Хотя бы один на двоих.