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Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.10.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Борьба в группе Лиги чемпионов достигла своего экватора. Удивительно, но до сих пор без очков остается каталонская "Барселона", которую более привычно видеть не среди аутсайдеров, а среди претендентов на плей-офф или даже победу в турнире.
Каталонцы будут изо всех сил стараться исправить положение, но очки нужны и "Динамо". За ними команда Мирчи Луческу и поехала в Барселону на матч, который состоится в среду, 20-го октября 2021-го года. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.
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