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Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.10.2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Борьба в группе Лиги чемпионов достигла своего экватора. Удивительно, но до сих пор без очков остается каталонская "Барселона", которую более привычно видеть не среди аутсайдеров, а среди претендентов на плей-офф или даже победу в турнире.

Каталонцы будут изо всех сил стараться исправить положение, но очки нужны и "Динамо". За ними команда Мирчи Луческу и поехала в Барселону на матч, который состоится в среду, 20-го октября 2021-го года. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч центре UA-Футбол >>> | На нашем YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>> состоится аудио-трансляция. Это звуковой комментарий матча в живом времени для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть видеоэфир. В одном из наших телеграм-каналов вы также найдете анонс и итоги матча с точки зрения влияния на Таблицу коэффициентов. Подписывайтесь >>>

Видео матча обеспечит официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине – OTT-сервис MEGOGO. Сигнал матча вы также найдете на платформе "Воля ТВ".

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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