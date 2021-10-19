Барселона - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Борьба в группе Лиги чемпионов достигла своего экватора. Удивительно, но до сих пор без очков остается каталонская "Барселона", которую более привычно видеть не среди аутсайдеров, а среди претендентов на плей-офф или даже победу в турнире.

Каталонцы будут изо всех сил стараться исправить положение, но очки нужны и "Динамо". За ними команда Мирчи Луческу и поехала в Барселону на матч, который состоится в среду, 20-го октября 2021-го года. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

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