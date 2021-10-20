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Бущан: Надо было, чтобы нам меньше били по воротам

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кипер киевлян говорит, что команда извлечет урок из поражения Барселоне

Бущан: Надо было, чтобы нам меньше били по воротам

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал поражение на "Камп Ноу" от "Барселоны" (0:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

- Чего не хватило сегодня, чтобы сохранить ворота "сухими"?

- Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс внимательнее надо было сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол. Мы посмотрим этот момент и извлечем из него урок. Будем готовиться уже к ответной игре в Киеве.

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В статье: Георгий Бущан Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Geels (Severodonetsk)
21.10.2021 в 00:33
Наступили времена , когда поражение от Барселоны в один мяч приравнено к провалу...и все игроки команды слабаки...Вывод - пришло время замахнуться на Шекспира...
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djeff2015 (Запорожье)
21.10.2021 в 00:24
Играть в Футбол не пробовали?
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+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
21.10.2021 в 00:03
Логично. А еще надо было, чтоб мы били по их воротам, вообще б было хорошо. Но этот урок будем извлекать в следующих играх
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