Бущан: Надо было, чтобы нам меньше били по воротам

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал поражение на "Камп Ноу" от "Барселоны" (0:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

- Чего не хватило сегодня, чтобы сохранить ворота "сухими"?

- Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс внимательнее надо было сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол. Мы посмотрим этот момент и извлечем из него урок. Будем готовиться уже к ответной игре в Киеве.