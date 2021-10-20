Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Надо было, чтобы нам меньше били по воротам
Кипер киевлян говорит, что команда извлечет урок из поражения Барселоне
fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан прокомментировал
- Чего не хватило сегодня, чтобы сохранить ворота "сухими"?
- Наверное, надо было, чтобы нам меньше били по воротам. Плюс внимательнее надо было сыграть при стандартном положении, когда пропускали гол. Мы посмотрим этот момент и извлечем из него урок. Будем готовиться уже к ответной игре в Киеве.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт Динамо
Популярное сейчас
- 1:0. Барселона открыла счёт в матче против Динамо – Видео
- Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- 5 случаев в боксе, когда Давид бил Голиафа. ВИДЕО
- Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Geels (Severodonetsk)
21.10.2021 в 00:33
Ответить
0
0
djeff2015 (Запорожье)
21.10.2021 в 00:24
Ответить
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
21.10.2021 в 00:03
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...