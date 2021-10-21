Кардаш: Для многих неожиданностью стало появление в старте киевлян Супряги

Экс-игрок "Динамо" Василий Кардаш поделился своими впечатлениями о поражении киевлян в матче с "Барселоной" (0:1).

"Барселона" наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим - это коллективная ошибка. Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам "Барселоны".

Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной. Все же, несмотря на второе поражение кряду, для "Динамо" еще не все потеряно.Тем более, что кроме "Баварии" другие соперники по группе -"Барселона" и "Бенфика" не кажутся непобедимыми", - сказал Кардаш.

Напомним, что "Динамо" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.