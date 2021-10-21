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Кардаш: Для многих неожиданностью стало появление в старте киевлян Супряги

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Динамо" минимально проиграло "Барселоне"

Кардаш: Для многих неожиданностью стало появление в старте киевлян Супряги

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Василий Кардаш поделился своими впечатлениями о поражении киевлян в матче с "Барселоной" (0:1).

"Барселона" наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим - это коллективная ошибка.

Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам "Барселоны".

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Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.

Все же, несмотря на второе поражение кряду, для "Динамо" еще не все потеряно.Тем более, что кроме "Баварии" другие соперники по группе -"Барселона" и "Бенфика" не кажутся непобедимыми", - сказал Кардаш.

Напомним, что "Динамо" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Василий Кардаш
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2021 в 10:58
Цей Супряга не заслуговує навіть місця на лавці запасних.
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2.dc (Николаев)
21.10.2021 в 10:52
Ерунда, неожиданно было бы, если б Холанн вышел, или Мбаппе. Закончилось бы все все-равно одинаково, мяч "в атаку" вообще не попадал …
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