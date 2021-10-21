Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кардаш: Для многих неожиданностью стало появление в старте киевлян Супряги
"Динамо" минимально проиграло "Барселоне"
fcdynamo.com
Экс-игрок "Динамо" Василий Кардаш поделился своими впечатлениями о поражении киевлян в матче с "Барселоной" (0:1).
"Барселона" наиграла на победу, она выглядела предпочтительнее, чем динамовцы. Пропущенный гол, оказавшийся решающим - это коллективная ошибка.
Для многих экспертов неожиданностью стало появление в стартовом составе киевлян Владислава Супряги, к которому у Мирчи Луческу в последнее время были серьезные претензии. Думаю, тренерский штаб рассчитывал на скоростные качества Супряги, что своими перемещениями он создаст проблемы защитникам "Барселоны".
Но поскольку киевляне не могли похвастаться нацеленными передачами, то и эффективность действий Владислава была незначительной.
Все же, несмотря на второе поражение кряду, для "Динамо" еще не все потеряно.Тем более, что кроме "Баварии" другие соперники по группе -"Барселона" и "Бенфика" не кажутся непобедимыми", - сказал Кардаш.
Напомним, что "Динамо" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.
Популярное сейчас
- Луческу: Замена Супряги? Я так захотел
- Вальбуэна о шантаже: Бензема был частью этой ситуации. Я чувствовал себя так, словно он хочет, чтобы я боялся
- Луческу: У Барселоны было 18 фолов, а у нас 7. Еще и был фол на Гармаше в штрафной
- ЛЧ. Барселона - Динамо 1:0. Манекен-шоу имени Луческу
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО