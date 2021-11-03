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Буяльский: В прессе много говорят о голах, поэтому некоторое давление на нас есть

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек "Динамо" дал комментарий после поражения от "Барселоны"

Буяльский: В прессе много говорят о голах, поэтому некоторое давление на нас есть

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский в комментарии клубному телевидению озвучил причины минимального домашнего поражения от "Барселоны" (0:1).

- Чего "Динамо" не хватило в сегодняшнем матче – удачи или мастерства?

- Наверное, не хватило удачи, потому что и моменты были, и хорошо в обороне играли, и выбегали в контратаки. Как сказал главный тренер, одним в игре везет, а другие делают выводы и двигаются дальше.

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- Что говорил Мирча Луческу после первого тайма и по итогам игры?

- После первого тайма тренер в спокойном ритме внес некоторые коррективы, мы вышли на второй тайм и делали то, о чем нас просили. Но пропустили гол, где-то не повезло.

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- "Барселона" сильно изменилась после предыдущего матча на "Камп Ноу"?

- Да, я в прошлый раз говорил, что команда хорошо прессингует, причем делают это все футболисты, включая игроков атаки. А раньше прессинговали только игроки обороны.

Наверное, мы зациклились на голах. Нам нужно выходить со свежей головой и думать о набранных очках. Если мы будем так думать, появятся и голы, и зачетные баллы. В прессе много говорят о забитых мячах, поэтому некоторое давление на нас есть.

- Матч в Лиссабоне будет самым главным для "Динамо"?

- Да, у нас еще два матча, в которых мы должны взять максимум очков и постараться выйти из группы, - сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 11:25
То вы на зло не забивайте!
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