Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Ситуация, в которой нам некуда отступать, нужно идти вперед
"Шахтер" сыграет решающий для себя матч в текущей еврокубковой кампании
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о выступлениях донецкой команды в Лиге чемпионов.
"Выступления в Лиге чемпионов? Немного неожиданные результаты как наши, так и "Шерифа". Перед стартом все как думали: есть явные фавориты, и если что есть "Шериф". А получилось, что команда Вернидуба здорово сыграла два тура, взяла шесть очков, а мы – одно.
Сейчас у нас тяжелая ситуация, когда некуда отступать, нужно идти вперед и рисковать. Но это с одной стороны хорошо: тебя ничего не сдерживает и можно показать классный футбол.
На "Сан-Сиро" буду играть третий раз. Первый раз, когда играли с "Аталантой", хотелось посмотреть арену. Сейчас уже привычно", - сказал Степаненко.
Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Популярное сейчас
- У спикеров Динамо риторика неудачников. Матч против Баварии достойный, но не показательный
- Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 24 ноября 2021
- Ракицкий реализовал пенальти на последних минутах и вывел Зенит в Лигу Европы
- И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Динамо – Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы