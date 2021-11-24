Степаненко: Ситуация, в которой нам некуда отступать, нужно идти вперед

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о выступлениях донецкой команды в Лиге чемпионов.

"Выступления в Лиге чемпионов? Немного неожиданные результаты как наши, так и "Шерифа". Перед стартом все как думали: есть явные фавориты, и если что есть "Шериф". А получилось, что команда Вернидуба здорово сыграла два тура, взяла шесть очков, а мы – одно.

Сейчас у нас тяжелая ситуация, когда некуда отступать, нужно идти вперед и рисковать. Но это с одной стороны хорошо: тебя ничего не сдерживает и можно показать классный футбол.

На "Сан-Сиро" буду играть третий раз. Первый раз, когда играли с "Аталантой", хотелось посмотреть арену. Сейчас уже привычно", - сказал Степаненко.