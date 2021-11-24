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Степаненко: Ситуация, в которой нам некуда отступать, нужно идти вперед

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Шахтер" сыграет решающий для себя матч в текущей еврокубковой кампании

Степаненко: Ситуация, в которой нам некуда отступать, нужно идти вперед

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мнением о выступлениях донецкой команды в Лиге чемпионов.

"Выступления в Лиге чемпионов? Немного неожиданные результаты как наши, так и "Шерифа". Перед стартом все как думали: есть явные фавориты, и если что есть "Шериф". А получилось, что команда Вернидуба здорово сыграла два тура, взяла шесть очков, а мы – одно.

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Сейчас у нас тяжелая ситуация, когда некуда отступать, нужно идти вперед и рисковать. Но это с одной стороны хорошо: тебя ничего не сдерживает и можно показать классный футбол.

На "Сан-Сиро" буду играть третий раз. Первый раз, когда играли с "Аталантой", хотелось посмотреть арену. Сейчас уже привычно", - сказал Степаненко.

Напомним, матч "Интер" - "Шахтер" состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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ZSTV1223 (Черкаси)
24.11.2021 в 16:51
Нічого вам не світить в цьому році, не той рівень.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 15:39
Ідіть, зіграйте в атакуючий футбол з 3-ма форвардами. А інакше Зебра повинна змінити професію...
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