СМИ: Матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг может не состояться

Поединок Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" U-19 и "Спортингом" может не состоятся.

Об этом пишет португальское издание Record.

Лиссабонский клуб обеспокоен ситуацией в Украине и ждет вердикта УЕФА по данному вопросу.

Также ранее сообщалось, что поединок, который изначально был запланирован на 2 марта, УЕФА перенес на 9 марта .

Какой-либо официальной информации по этому вопросу пока что нет.

Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.

Мировое сообщество резко осудило данные действия России, грозя новыми санкциями.