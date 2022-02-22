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СМИ: Матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг может не состояться
Португальцы обеспокоены ситуацией в Украине
fcdynamo.com
Поединок Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" U-19 и "Спортингом" может не состоятся.
Об этом пишет португальское издание Record.
Лиссабонский клуб обеспокоен ситуацией в Украине и ждет вердикта УЕФА по данному вопросу.
Также ранее сообщалось, что поединок, который изначально был запланирован на 2 марта,
Какой-либо официальной информации по этому вопросу пока что нет.
Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.
Мировое сообщество резко осудило данные действия России, грозя новыми санкциями.
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