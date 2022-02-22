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СМИ: Матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг может не состояться

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Португальцы обеспокоены ситуацией в Украине

СМИ: Матч ЮЛЧ Динамо - Спортинг может не состояться

fcdynamo.com

Новина українською

Поединок Юношеской лиги УЕФА между "Динамо" U-19 и "Спортингом" может не состоятся.

Об этом пишет португальское издание Record.

Лиссабонский клуб обеспокоен ситуацией в Украине и ждет вердикта УЕФА по данному вопросу.

Также ранее сообщалось, что поединок, который изначально был запланирован на 2 марта, УЕФА перенес на 9 марта.

Какой-либо официальной информации по этому вопросу пока что нет.

Напомним, что 21 февраля Советом безопасности РФ признал независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", Владимир Путин подписал соответствующий указ. В этот же день российские войска не скрываясь вторглись на территорию Луганской и Донецкой областей.

Мировое сообщество резко осудило данные действия России, грозя новыми санкциями.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Record

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Комментарии (3)
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Динамист (Киев)
22.02.2022 в 20:15
У европейцев совсем крышак поехал.Значит в Украине игратьнельзя а финал ЛЧ на росейке можно.Вот как там это все гармонично вмещается?
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2022 в 19:45
Португальцы обеспокоены проигрышем, вот и включают "швейцарцев"...
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+3
0
Ипать кротоф (Киев)
22.02.2022 в 19:36
Та зіграють. Може на нейтральному полі, але зіграють
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+2
-1


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