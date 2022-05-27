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Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Ливерпуль – Реал, Лига Чемпионов, 28 мая 2022

Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Финал Лиги чемпионов. И снова "Ливерпуль" против "Реала". В 2018 году в Киеве победу одержал мадридский клуб. Сложно забыть слезы Салаха после травмы руки, гол через себя Бэйла, ошибки вратаря "Ливерпуля" Кариуса. Обе команды заметно изменились за четыре года, фаворитом считается коллектив Юргена Клоппа. Но "Реал" – это "Реал". Он всегда может преподнести сюрприз, выиграть любой матч.

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Матч "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид начнется в субботу, 28 мая в 22:00 по киевскому времени. В Украине легальная трансляция поединка "Ливерпуль" – "Реал" доступна на интернет-сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети Воля.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ливерпуль – Реал онлайн >>

Также YouTube-канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Где смотреть футбол
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