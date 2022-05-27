Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Ливерпуль – Реал, Лига Чемпионов, 28 мая 2022
Getty Images / Global Images Ukraine
Финал Лиги чемпионов. И снова "Ливерпуль" против "Реала". В 2018 году в Киеве победу одержал мадридский клуб. Сложно забыть слезы Салаха после травмы руки, гол через себя Бэйла, ошибки вратаря "Ливерпуля" Кариуса. Обе команды заметно изменились за четыре года, фаворитом считается коллектив Юргена Клоппа. Но "Реал" – это "Реал". Он всегда может преподнести сюрприз, выиграть любой матч.
Матч "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид начнется в субботу, 28 мая в 22:00 по киевскому времени. В Украине легальная трансляция поединка "Ливерпуль" – "Реал" доступна на интернет-сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети Воля.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол |
Также YouTube-канал Подкасты UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Вест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще трех футболистов
- "Ходил как пьяный, глаза вылазили". Экс-голкипер Динамо - о ранении
- Ад на земле. ВИДЕО, как россияне бьют по украинцам фосфорными и термобарическими снарядами
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 07:51 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2022
- 14:58 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 16.04.2022
- 14:15 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.04.2022