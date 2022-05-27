Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов

Финал Лиги чемпионов. И снова "Ливерпуль" против "Реала". В 2018 году в Киеве победу одержал мадридский клуб. Сложно забыть слезы Салаха после травмы руки, гол через себя Бэйла, ошибки вратаря "Ливерпуля" Кариуса. Обе команды заметно изменились за четыре года, фаворитом считается коллектив Юргена Клоппа. Но "Реал" – это "Реал". Он всегда может преподнести сюрприз, выиграть любой матч.

Матч "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид начнется в субботу, 28 мая в 22:00 по киевскому времени. В Украине легальная трансляция поединка "Ливерпуль" – "Реал" доступна на интернет-сервисе MEGOGO , а также в кабельной сети Воля.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ливерпуль – Реал онлайн >>