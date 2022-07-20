Динамо – Фенербахче. АУДИО онлайн трансляция первого матча 2-го раунда квалификации ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый домашний поединок 2-го раунда квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче".

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Клубный футбол возвращается в рамках нового сезона-2022/23. Первым делом команда Мирчи Луческу постарается обрадовать своих украинских болельщиков в это тяжелейшее время и добыть победу над непростым соперником. Удивит ли румынский наставник с точки зрения состава? Сможет ли "Динамо" толково настроиться на "Фенербахче"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 20 июля – в 20:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Егор Старков

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский