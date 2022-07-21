Сырые нули. Видео обзор матча Динамо - Фенербахче 0:0

Первый в 2022-м официальный матч "динамовцы" провели только в августе. В каком состоянии будет команда, никто не знал, поэтому нулевой ничьей не стоит разочаровываться. Однако все равно горько осознавать, что за весь матч Беседин и компания не смогли нанести ни одного удара в створ стамбульских ворот. Возможность все исправить будет через неделю, когда состоится ответный матч.

"Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 0:0