  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сырые нули. Видео обзор матча Динамо - Фенербахче 0:0
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сырые нули. Видео обзор матча Динамо - Фенербахче 0:0

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жаль, что не забили, но хорошо, что не пропустили

Сырые нули. Видео обзор матча Динамо - Фенербахче 0:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первый в 2022-м официальный матч "динамовцы" провели только в августе. В каком состоянии будет команда, никто не знал, поэтому нулевой ничьей не стоит разочаровываться. Однако все равно горько осознавать, что за весь матч Беседин и компания не смогли нанести ни одного удара в створ стамбульских ворот. Возможность все исправить будет через неделю, когда состоится ответный матч.

Читайте такжеПресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации

"Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде