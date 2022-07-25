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Динамо отправилось в Стамбул на матч ЛЧ - Супряга вне заявки
Есть шансы на благоприятный исход
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" отправилось на матч Лиги Чемпионов в Стамбул.
27-го июля коллектив Луческу проведет ответный матч второго квалификационного раунда ЛЧ против "Фенербахче". Румынский наставник везет на поединок 24 футболиста:
- Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх
- Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин
Напомним, что в первой матче "Динамо" и "Фенербахче" сыграл вничью 0:0.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
25.07.2022 в 17:46
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-3
JimmyMohito (Харків)
25.07.2022 в 18:35
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+2
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