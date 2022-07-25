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Динамо отправилось в Стамбул на матч ЛЧ - Супряга вне заявки

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Есть шансы на благоприятный исход

Динамо отправилось в Стамбул на матч ЛЧ - Супряга вне заявки

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" отправилось на матч Лиги Чемпионов в Стамбул.

27-го июля коллектив Луческу проведет ответный матч второго квалификационного раунда ЛЧ против "Фенербахче". Румынский наставник везет на поединок 24 футболиста:

  • Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Денис Антюх
  • Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин

Напомним, что в первой матче "Динамо" и "Фенербахче" сыграл вничью 0:0.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
25.07.2022 в 17:46
Тупий циган продовжує ігнорувати талановитого українця заради бабізьян
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+1
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JimmyMohito (Харків)
25.07.2022 в 18:35
То Ванат чи Бєсєдін "бабізьяна"?
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+2
-1

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