  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Караваев: Хотя провел в Фенербахче непродолжительный период, но очень хороший
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Караваев: Хотя провел в Фенербахче непродолжительный период, но очень хороший

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но завтра ему играть против стамбульцев

Караваев: Хотя провел в Фенербахче непродолжительный период, но очень хороший

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев посетил пресс-конференцию накануне матча против "Фенербахче".

  • Все самые яркие моменты матча Фенербахче – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Я играл за "Фенербахче" пять лет назад. Хотя провел в Стамбуле непродолжительный период, но очень хороший. Мне здесь все нравилось – красивый город, страстные болельщики.

Всегда чувствовал поддержку, поэтому для меня этот период карьеры был приятным. Кроме того, это был мой первый переход в иностранный клуб за пределами Украины", - заявил Караваев.

Всего за "Фенербахче" украинец отыграл шесть игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде