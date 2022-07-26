Караваев: Хотя провел в Фенербахче непродолжительный период, но очень хороший

Защитник "Динамо" Александр Караваев посетил пресс-конференцию накануне матча против "Фенербахче".

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"Я играл за "Фенербахче" пять лет назад. Хотя провел в Стамбуле непродолжительный период, но очень хороший. Мне здесь все нравилось – красивый город, страстные болельщики.

Всегда чувствовал поддержку, поэтому для меня этот период карьеры был приятным. Кроме того, это был мой первый переход в иностранный клуб за пределами Украины", - заявил Караваев.

Всего за "Фенербахче" украинец отыграл шесть игр, забив один гол и отдав одну голевую передачу.