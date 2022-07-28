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Тренер Фенербахче: Мы проиграли Динамо из-за красной карточки. На дополнительное время не хватило сил
Жорже Жезуш гордится своими и недоволен судейством
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media
Наставник "Фенербахче" Жорже Жезуш после вылета из Лиги чемпионов от "Динамо" (1:2) объяснил поражение тем, что команда рано осталась вдесятером.
"Фенербахче" хорошо играл до перерыва. У нас было 7 ударов, у соперника - 0. Но потом случилась красная карточка Исмаила. После нее наша команда потеряла организацию, структуру, нарушился баланс и, как итог, соперник забил.
Мои парни боролись и сохраняли настрой даже после того, как Валенсия не забил пенальти. Конечно, сейчас радости никакой нет, но они должны уйти с высоко поднятыми головами. Они бились до конца, просто наших физических возможностей не хватило на дополнительное время. Сложно бегать еще 30 минут без одного игрока. Та красная карточка - решающий фактор.
Ну, и давайте не забывать, что мы играли против очень хорошей команды. Возможно, вы не очень хорошо знаете киевское "Динамо", но это действительно отличная команда, непростой соперник".
Кроме того, как обычно бывает, не обошел тренер проигравших и тему арбитража.
"Не люблю много говорить о судьях, но считаю отмененный гол Кинга нормальным. Также красная Исмаилу - очень резкое решение. Он молодой парень, дебютант ЛЧ, как и многие из нас. Вместе мы тренируемся пять недель, а наш соперник играет одной командой пять лет. Это и привело нас к проигрышу".
Напомним, тренер "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференцию не пришел в знак протеста против скандирования турецкими фанатами имени владимира путина.
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