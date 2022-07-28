Тренер Фенербахче: Мы проиграли Динамо из-за красной карточки. На дополнительное время не хватило сил

Наставник "Фенербахче" Жорже Жезуш после вылета из Лиги чемпионов от "Динамо" (1:2) объяснил поражение тем, что команда рано осталась вдесятером.

"Фенербахче" хорошо играл до перерыва. У нас было 7 ударов, у соперника - 0. Но потом случилась красная карточка Исмаила. После нее наша команда потеряла организацию, структуру, нарушился баланс и, как итог, соперник забил.

Мои парни боролись и сохраняли настрой даже после того, как Валенсия не забил пенальти. Конечно, сейчас радости никакой нет, но они должны уйти с высоко поднятыми головами. Они бились до конца, просто наших физических возможностей не хватило на дополнительное время. Сложно бегать еще 30 минут без одного игрока. Та красная карточка - решающий фактор.

Ну, и давайте не забывать, что мы играли против очень хорошей команды. Возможно, вы не очень хорошо знаете киевское "Динамо", но это действительно отличная команда, непростой соперник".