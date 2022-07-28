Луческу: Игра была достаточно жесткой, требующая физической выносливости

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии транслятору матча прокомментировал игру с "Фенербахче" (2:1 д.в) и проход в следующий квалификационный раунд.

– Мы собрали много информации и очень хорошо подготовились к этой игре в течении последних пяти дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно, в первом тайме, поскольку знали, что "Фенербахче" начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду. Мы преуспели в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить.

Это был очень хороший матч между двумя сильными командами. Я очень рад, что моя команда смогла поддержать хорошую физический уровень до самого конца матча. Считаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде.

– Как можете прокомментировать удаление в составе соперника?

– Юкшек допустил много ошибок. Кроме того, игра была достаточно жесткой, требующая физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле была большая битва, - сказал Луческу.