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Луческу: Игра была достаточно жесткой, требующая физической выносливости
Главный тренер "Динамо" - о победе над "Фенербахче"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии транслятору матча прокомментировал игру с "Фенербахче" (2:1 д.в) и проход в следующий квалификационный раунд.
– Мы собрали много информации и очень хорошо подготовились к этой игре в течении последних пяти дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно, в первом тайме, поскольку знали, что "Фенербахче" начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду. Мы преуспели в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить.
Это был очень хороший матч между двумя сильными командами. Я очень рад, что моя команда смогла поддержать хорошую физический уровень до самого конца матча. Считаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде.
– Как можете прокомментировать удаление в составе соперника?
– Юкшек допустил много ошибок. Кроме того, игра была достаточно жесткой, требующая физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле была большая битва, - сказал Луческу.
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