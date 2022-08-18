Луческу - после поражения от Бенфики: Сравнивать соперников, думаю, не имеет смысла

"Динамо" сегодня по игре уступило в Лодзи "Бенфике" (0:2), и на пресс-конференции Мирча Луческу признал, что команды находятся на разных уровнях, хотя Киев очень старался.

"Непростой матч для нас. У нас было несколько моментов, чтобы забить, но не реализовали их. Сравнивать сегодняшних соперников, думаю, не имеет смысла. У "Бенфики" многонациональная команда, с 4-5 бразильцами, двумя аргентинцами, испанцем, греком, португальцами высокого уровня. У нас же, как вы видели, на поле выходили игроки, которые совсем недавно еще были в Академии, по 18-19 лет.

Думаю, если бы у нас сегодня в центре поля был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам бы очень пригодился. Но мы потеряли его после матча со "Штурмом".

В итоге, мы остались без важных для нас игроков, допустили ошибки и пропустили гол. После этого мы доминировали на поле, имели 3-4 шанса, чтобы забить, но затем очередная ошибка привела ко второму пропущенному мячу. После этого уже было тяжело надеяться на победу, поскольку у "Бенфики" все игроки очень высокого уровня.

Второй тайм мы провели гораздо интенсивнее, могли снова забивать, но при этом и у соперника были возможности отличиться еще раз. В целом, очень интересный матч, для болельщиков так точно. Для меня – нет, потому что я верил, что нам по силам выиграть. Впереди у нас ответный поединок, где, я надеюсь, футболисты покажут все, на что они способны. А сегодня поздравляю "Бенфику" с победой".

Типично для себя Луческу после игры не смог обойти тему судейства - досталось Феликсу Цвайеру.

"Я ждал, что рефери что-нибудь предпримет с агрессией "Бенфики", но карточек не было. Когда атакуют 7-8 игроков, теряют мяч, мы бежим в контратаку, которую срывают фолом – судья высокого европейского уровня обязан наказывать предупреждением. Но никакой реакции не последовало. Это катастрофа… При этом хочу отметить, что судья никоим образом не повлиял на итоговый результат".

Разницу в уровне игроков тренер "Динамо" проиллюстрировал на примере Романа Яремчука, который сегодня появился на поле у португальцев в середине второго тайма.

"Возьмем, к примеру, Яремчука. Если бы он играл в "Динамо", то был бы лучшим игроком, а в "Бенфике" он сидит на замене. В этом и разница… На самом деле, сегодня наша команда показала хороший футбол как для тех кондиций, в которых находятся футболисты".

Парни из академии, которыми Мистер сегодня пытался усилить игру, по мнению тренера еще сыроваты для столь высокого уровня.

"Ванату и Вивчаренко по 20 лет, Царенко – 18. Это слишком высокий уровень для футболистов, которые проводят свои первые матчи за основную команду, но при этом они получат хороший опыт. На данный момент особого выбора, в первую очередь в атаке, у нас нет… Но, повторюсь, хоть мы и проиграли, но провели хороший матч, и футболисты показали свой максимум".

Ответный матч между украинской и португальской командами пройдет в Лиссабоне во вторник, 23 августа.