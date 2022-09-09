Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче

Вчера, 8 сентября, киевское "Динамо" уступило турецкому "Фенербахче" в матче 1-го тура Лиги Европы (1:2). Перед тем как покинуть поле, голкипер гостей Георгий Бущан продемонстрировал фанатам хозяев средний палец.

Известно, что во время разминки команд с трибун хозяев в футболистов "Динамо" летели не только нецензурные оскорбления и залпы а-ля "слава путину", но и даже бутылки.

Maçta zamandan çalan davranışları nedeniyle eleştirilen Dynamo Kyiv kalecisi Georgi Bushchan'in maç sonunda Fenerbahçe tribünlerine karşı hareket yaptığı görüntülere takıldı.



▪️ Bushchan'ın bu hareketinden ötürü UEFA'dan ceza alması bekleniyor. pic.twitter.com/Igwio9ibd9 — Tribun Dergi (@tribundergi) September 9, 2022

Напомним, на перерыв команды отправились с минимальным преимуществом в счете в пользу "Фенербахче". На 35-й минуте после углового выше других выпрыгнул Энрике. После 15-минутной паузы "Динамо" прибавило – Цыганкову удалось сравнять цифры на табло. Однако в конце поединка Батшуайи принес 3 зачетных пункта коллективу Жезуша.