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Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

В Турции "не все так однозначно"

Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 8 сентября, киевское "Динамо" уступило турецкому "Фенербахче" в матче 1-го тура Лиги Европы (1:2). Перед тем как покинуть поле, голкипер гостей Георгий Бущан продемонстрировал фанатам хозяев средний палец.

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Известно, что во время разминки команд с трибун хозяев в футболистов "Динамо" летели не только нецензурные оскорбления и залпы а-ля "слава путину", но и даже бутылки.

Напомним, на перерыв команды отправились с минимальным преимуществом в счете в пользу "Фенербахче". На 35-й минуте после углового выше других выпрыгнул Энрике. После 15-минутной паузы "Динамо" прибавило – Цыганкову удалось сравнять цифры на табло. Однако в конце поединка Батшуайи принес 3 зачетных пункта коллективу Жезуша.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Георгий Бущан Динамо (Киев) война с Россией
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
09.09.2022 в 16:13
Да уж, во вратарских перчатках средний палец выглядит гораздо весомее.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.09.2022 в 15:29
Заслужили!
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