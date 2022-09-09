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Динамо отключается на стандартах, пока Шахтер рвет кризисный РБ на контратаках. Аудиомнение #162

Лига Европы
(1 голосов)

Киев не знает, как забивать голы

Динамо отключается на стандартах, пока Шахтер рвет кризисный РБ на контратаках. Аудиомнение #162

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем матчи с участием "Шахтера" и "Динамо", а также захватываем самое интересное из ЛЧ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Йовичевич явно не рассчитывал на такой результат, Гулачи задал настроение своим привозом. Обычный поединок для "Баварии", лень и кризис "Ливерпуля", типичный Гармаш, план "Динамо" на атаку и комплименты "Шахтеру" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:40 – "Фенербахче" – "Динамо" (2:1);

05:41 – "РБ Лейпциг" – "Шахтер" (1:4);

15:37 – "Наполи" – "Ливерпуль" (4:1);

19:15 – "Интер" – "Бавария" (0:2);

25:11 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Денис Гармаш Тарас Степаненко Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Фенербахче (Стамбул) Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Ливерпуль Наполи (Неаполь) Садио Мане Николай Шапаренко РБ Лейпциг Джованни Симеоне Джозеф Гомес Доменико Тедеско Трент Александер-Арнольд Петер Гулачи Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
09.09.2022 в 02:56
Дырявые, зачем вы коваля прогнали? Максимка вон ассисты делает своей команде. Сегодня могли бы с ним за очко зацепицца...
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