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Динамо отключается на стандартах, пока Шахтер рвет кризисный РБ на контратаках. Аудиомнение #162
Киев не знает, как забивать голы
Getty Images / Global Images Ukraine
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Йовичевич явно не рассчитывал на такой результат, Гулачи задал настроение своим привозом. Обычный поединок для "Баварии", лень и кризис "Ливерпуля", типичный Гармаш, план "Динамо" на атаку и комплименты "Шахтеру" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:40 – "Фенербахче" – "Динамо" (2:1);
05:41 – "РБ Лейпциг" – "Шахтер" (1:4);
15:37 – "Наполи" – "Ливерпуль" (4:1);
19:15 – "Интер" – "Бавария" (0:2);
25:11 – Не попадайте в офсайд!
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