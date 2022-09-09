Динамо отключается на стандартах, пока Шахтер рвет кризисный РБ на контратаках. Аудиомнение #162

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Йовичевич явно не рассчитывал на такой результат, Гулачи задал настроение своим привозом. Обычный поединок для "Баварии", лень и кризис "Ливерпуля", типичный Гармаш, план "Динамо" на атаку и комплименты "Шахтеру" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:40 – "Фенербахче" – "Динамо" (2:1);

05:41 – "РБ Лейпциг" – "Шахтер" (1:4);

15:37 – "Наполи" – "Ливерпуль" (4:1);

19:15 – "Интер" – "Бавария" (0:2);

25:11 – Не попадайте в офсайд!