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Не дотерпели. Фенербахче – Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Не дотерпели. Фенербахче – Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной матч первого тура Лиги Европы с Фенербахче.

При довольно неровном первом тайме с небольшим преимуществом турок Фенер все-таки забил на 35-й минуте – после углового головой замкнул Энрике.

Однако после перерыва Динамо смогло добавить, что и вылилось в гол Цыганкова.

И все-таки Фенер додавил – Батшуаи в дополнительное время принес победу туркам. 2:1, обидное поражение киевлян

Фенербахче – Динамо 2:1

Голы: Энрике (35), Батшуаи (90+2) - Цыганков (64)

Обзор матча:

Гол Энрике:

Гол Цыганкова:

Гол Батшуаи:

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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