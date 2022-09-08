Не дотерпели. Фенербахче – Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское Динамо сыграло выездной матч первого тура
При довольно неровном первом тайме с небольшим преимуществом турок Фенер все-таки забил на 35-й минуте – после углового головой замкнул Энрике.
Однако после перерыва Динамо смогло добавить, что и вылилось в гол Цыганкова.
И все-таки Фенер додавил – Батшуаи в дополнительное время принес победу туркам. 2:1, обидное поражение киевлян
Голы: Энрике (35), Батшуаи (90+2) - Цыганков (64)
Обзор матча:
Гол Энрике:
Гол Цыганкова:
Гол Батшуаи:
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