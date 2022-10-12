Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"На гол Реал точно наиграл". Лунин прокомментировал ничью с Шахтером
Мадридцы вырвали ничью в концовке встречи
Фото: realmadrid.com/ Автор - Antonio Villalba
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин дал комментарий после ничьей с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов.
– "Реалу" повезло?
– На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче мы играем на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы.
– Игроки "Реала" думали уже о матче с "Барселоной"?
– Не думать об Эль Класико невозможно. Нам нужно было набрать 3 балла, чтобы сконцентрироваться на Ла Лиге.
– Как вас поддержал Анчелотти?
– Конкретно не могу рассказать. Это обычная моральная поддержка. Все мы переживаем, но никто из нас там не находится. Зачем мне помогать? Напротив, я стараюсь помогать тем, кто находится в Украине или вынужденно выехал.
– Трудно было настроиться на матч?
– Пытаешься думать о футболе, результате и спортивной составляющей.
– Как оцените свою игру в последних матчах за "Реал"?
– Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе, – сказал Лунин.
Популярное сейчас
- Почти - не считается. Шахтер - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер не проиграл Реалу и опустился на третье место в таблице ЛЧ
- Шахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды
- Шахтер – Реал Мадрид. 1:0. Зубков открывает счет – Видео
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов