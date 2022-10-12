  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "На гол Реал точно наиграл". Лунин прокомментировал ничью с Шахтером
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"На гол Реал точно наиграл". Лунин прокомментировал ничью с Шахтером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мадридцы вырвали ничью в концовке встречи

"На гол Реал точно наиграл". Лунин прокомментировал ничью с Шахтером

Фото: realmadrid.com/ Автор - Antonio Villalba

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин дал комментарий после ничьей с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов.

Читайте такжеЙовичевич: Думаю, все могут гордиться тем, что Шахтер показал в матче с Реалом

– "Реалу" повезло?

– На гол мы точно наиграли, а на какой минуте мы его забили – это другой вопрос. В каждом матче мы играем на победу. Сегодня нам нужны были 3 очка, чтобы обеспечить выход из группы.

– Игроки "Реала" думали уже о матче с "Барселоной"?

– Не думать об Эль Класико невозможно. Нам нужно было набрать 3 балла, чтобы сконцентрироваться на Ла Лиге.

Читайте такжеНичья ценой здоровья. Защитнику Реала наложили 20 швов после матча с Шахтером

– Как вас поддержал Анчелотти?

– Конкретно не могу рассказать. Это обычная моральная поддержка. Все мы переживаем, но никто из нас там не находится. Зачем мне помогать? Напротив, я стараюсь помогать тем, кто находится в Украине или вынужденно выехал.

– Трудно было настроиться на матч?

– Пытаешься думать о футболе, результате и спортивной составляющей.

– Как оцените свою игру в последних матчах за "Реал"?

– Пытаюсь использовать все матчи, в которых мне пришлось сыграть. Надеюсь, придется сыграть еще, чтобы доказать, что я достоин находиться в этом клубе, – сказал Лунин.

Читайте такжеШахтер - Реал 1:1. Учитесь считать секунды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
12.10.2022 в 11:44
Згодний, взагалі слушні відповіді від нього
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2022 в 11:20
Мужня гра "Шахтаря", який вийшов на поле за кілька днів після чергової жахливої ​​атаки з боку Росії – це великий вчинок. Здається, практично неможливо сконцентруватися на футболі, коли на твої будинки в Україні постійно падають ракети, а твої близькі та друзі завжди в небезпеці. "Шахтар" прийшов до цієї Ліги чемпіонів спустошеним у спортивному та ментальному плані, але показує чудову гру та результати. І це при тому, що Йовичевічу особливо нема з кого вибирати. Але гра "Шахтаря" - це і є символ того неймовірного опору українців, які всупереч усьому не просто обороняються, а й продовжують йти в атаку і вірити у підсумковий успіх. Як у футболі, так і на війні.
Ответить
+2
0
download1 (huyersk)
12.10.2022 в 11:48
Все це так, але за цим явно не лише морально- вольові та бажання стоїть, а і велика праця, як фізична, так і інтелектуальна.Неймовірно, щоб український клуб показував таку гру на такому рівні, феноменально
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде